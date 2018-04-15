Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Хьюстоне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Что будет, если «закончились права»
В Новосибирске дети проплыли на льдине 2 км, пока их не спасли
Что станет с ипотекой после введения санкций
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Алавес
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
СПАЛ
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак М
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Олимпиец
Зенит-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
15:30
Авангард К
Тюмень
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Тамбов
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Беневенто
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Наполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Леванте
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс2
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Ротор-Волгоград
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Труа
Марсель
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Ворскла
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз7
Торонто Мэйпл Ливз3
Футбол. Зарубежный
21:45
Малага
Реал
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Рома
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монако
Хоккей. НХЛ
14.04
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
14.04
Нэшвилл Предаторз5
Колорадо Эвеланш4
Футбол. Зарубежный
14.04
Тоттенхэм Хотспур1
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
14.04
Атлетик2
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
14.04
Аталанта0
Интер0
Все события
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона
Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности
Венсан Кассель с возлюбленной проводят отпуск в Бразилии
Никита Пресняков с женой украсили обложку глянца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
15Венгер вновь не смог победить в Москве
5Рекорд «Барселоны», победа «Ман Сити» и другие события выходных
11:03 (мск), источник: БЕЛТА

Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Хьюстоне

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями парного разряда на турнире в американском Хьюстоне. Это 52-й титул 40-летнего Максима Мирного в парных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем матче в Хьюстоне Мирный и Освальд одолели Андре Бегеманна из Германии и хорвата Антонио Санчича — 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.

На женском турнире в швейцарском Лугано белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко поспорят за победу в парном разряде. В финале их ждет встреча с бельгийским дуэтом Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс.

В решающем поединке одиночного разряда Соболенко еще раз будет соперничать с Мертенс, которая в ½ финала обыграла Лапко. Для Арины Соболенко, которой в мае исполнится 20 лет, это будет второй финал в одиночном разряде на профессиональных турнирах.

Благодаря успешному выступлению в Лугано Соболенко впервые поднимется в топ-50 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Она опередит Александру Саснович, которая на кортах Лугано завершила выступление на стадии 1/8 финала.

После возвращения из Швейцарии белорусские теннисистки будут готовиться к матчу Кубка Федерации против сборной Словакии, который пройдет 21—22 апреля в Минске.

 Татьяна Буланова попала в больницу в Санкт-Петербурге
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
«Спартак» сыграет с «Уралом» в матче открытия стадиона
Судейский скандал со Смоловым в Краснодаре. Все подробности
«Ак Барс» выиграл в первом финальном матче Кубка Гагарина
Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ
«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по посещаемости
СМИ: судья матча «Реал» — «Ювентус» получает угрозы в соцсетях
«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» в матче АПЛ
Спорт-Экспресс
Авто
ВС рассказал, когда можно ездить без ремня безопасности Верховный Суд неожиданно заступился за автолюбителя и указал, что ехать со сломанной застежкой ремня безопасности разрешается
Hi-Tech
Поющая дорога свела с ума местных жителей Власти были вынуждены демонтировать музыкальное покрытие автомобильной дороги.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Суд признал «СУ-155» банкротом
В Шанхае строят китайскую версию Висячих садов Семирамиды
Леди
Борьба лета с зимой в лукбуках российских дизайнеров Мы дерзкие, просто решили взять и перемешать в одной статье лукбуки этого и будущего сезонов на случай, если резко похолодает или потеплеет, чтобы ты знала, что надеть.
Дети
Татьяна Тарасова рассказала, почему у нее нет детей Тренер предпочла карьеру детям.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь