Мирный и Освальд выиграли теннисный турнир в Хьюстоне

В решающем матче в Хьюстоне Мирный и Освальд одолели Андре Бегеманна из Германии и хорвата Антонио Санчича — 6:7 (2:7), 6:4, 11:9.

На женском турнире в швейцарском Лугано белорусские теннисистки Арина Соболенко и Вера Лапко поспорят за победу в парном разряде. В финале их ждет встреча с бельгийским дуэтом Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс.

В решающем поединке одиночного разряда Соболенко еще раз будет соперничать с Мертенс, которая в ½ финала обыграла Лапко. Для Арины Соболенко, которой в мае исполнится 20 лет, это будет второй финал в одиночном разряде на профессиональных турнирах.

Благодаря успешному выступлению в Лугано Соболенко впервые поднимется в топ-50 мирового рейтинга и станет первой ракеткой Беларуси. Она опередит Александру Саснович, которая на кортах Лугано завершила выступление на стадии 1/8 финала.