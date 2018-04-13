Надаль, Джокович, Рублёв и Хачанов узнали соперников на турнире в Монте-Карло
Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории «Мастерс» в
Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории «Мастерс» в
Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, начнёт путь со второго круга. Его первым соперником станет либо словенец Аляж Бедене, либо
Первым соперником россиянина Карена Хачанова станет представитель Австралии Танаси Коккинакис, получивший «уайлд-кард». Андрей Рублёв в стартовом круге сыграет с голландцем Робином Хасе. Даниил Медведев начнёт турнир поединком с венгром Мартоном Фучовичем.
Турнир в