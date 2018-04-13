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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль, Джокович, Рублёв и Хачанов узнали соперников на турнире в Монте-Карло

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Источник: AP 2018

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, начнёт путь со второго круга. Его первым соперником станет либо словенец Аляж Бедене, либо кто-то из квалификации. Хорват Марин Чилич, получивший от организаторов второй номер посева, во втором круге встретится с победителем матча Фернандо Вердаско (Испания) — Пабло Куэвас (Уругвай). Третий сеяный, немец Александр Зверев, в стартовом матче сыграет либо с представителем Люксембурга Жилем Мюллером, либо с кем-то из квалификации. Болгарин Григор Димитров, четвёртая ракетка турнира, во втором круге сыграет либо с сербом Филипом Краиновичем, либо с итальянцем Паоло Лоренци. Серб Новак Джокович (9) в стартовом раунде встретится с победителем квалификационной стадии, а во втором круге может сыграть с хорватом Борной Чоричем.

Первым соперником россиянина Карена Хачанова станет представитель Австралии Танаси Коккинакис, получивший «уайлд-кард». Андрей Рублёв в стартовом круге сыграет с голландцем Робином Хасе. Даниил Медведев начнёт турнир поединком с венгром Мартоном Фучовичем.

Турнир в Монте-Карло пройдёт с 14 по 22 апреля. В прошлом году его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл в двух сетах соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа.

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