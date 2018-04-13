Александра Саснович завершила выступление на кортах Лугано
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра уступила бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс 6:4, 4:6, 2:6. В четвертьфинале Флипкенс сыграет с белоруской Верой Лапко.
Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в полуфинал встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
В четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Арина Соболенко сыграют с
На мужском турнире в американском Хьюстоне белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в полуфинале парного разряда встретятся с американцами Бобом и Майком Брайанами.