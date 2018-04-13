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21:23 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович завершила выступление на кортах Лугано

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2018

В сегодняшнем поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра уступила бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс 6:4, 4:6, 2:6. В четвертьфинале Флипкенс сыграет с белоруской Верой Лапко.

Еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче за выход в полуфинал встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

В четвертьфинале парного разряда Вера Лапко и Арина Соболенко сыграют с австралийско-швейцарским тандемом Моника Адамчак/Ксения Кнолл, который до этого обыграл белорусско-румынский дуэт Александра Саснович/Михаэла Бузарнеску.

На мужском турнире в американском Хьюстоне белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд в полуфинале парного разряда встретятся с американцами Бобом и Майком Брайанами.

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