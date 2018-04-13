Гёргес, Бертенс, Синякова, Бондаренко, Путинцева выступят на турнире в Нюрнберге

Среди всех участниц выделяется немка Юлия Гёргес, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Кроме того на соревнования приедут представительница Нидерландов Кики Бертенс, румынки Ирина Бегу и Сорана Кырстя, чешки Катержина Синякова и Кристина Плишкова, украинки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко, теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.