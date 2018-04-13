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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Гёргес, Бертенс, Синякова, Бондаренко, Путинцева выступят на турнире в Нюрнберге

Стал известен список теннисисток, которые выступят на грунтовом турнире категории International в Нюрнберге (Германия).

Источник: РИА "Новости"

Среди всех участниц выделяется немка Юлия Гёргес, занимающая 11-е место в рейтинге WTA. Кроме того на соревнования приедут представительница Нидерландов Кики Бертенс, румынки Ирина Бегу и Сорана Кырстя, чешки Катержина Синякова и Кристина Плишкова, украинки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко, теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева.

Турнир в Нюрнберге пройдёт с 19 по 27 мая. Призовой фонд соревнований составит $ 226 750. В прошлом году победа досталась голландке Кики Бертенс, которая в финале обыграла чешку Барбору Крейчикову.

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