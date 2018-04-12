Белоруска Вера Лапко победила на старте теннисного турнира в Лугано

Сегодня в стартовом поединке одиночного разряда Лапко, занимающая 130-е место в мировом рейтинге, встречалась с 28-й ракеткой планеты эстонкой Анетт Контавейт и выиграла — 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась ровно два часа.

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Позже Вера Лапко и Арина Соболенко в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Мона Бартель/Карина Виттхефт. Кроме того, еще одна белоруска — Александра Саснович и румынка Бузарнеску встретятся с австралийско-швейцарским тандемом Моника Адамчак/Ксения Кнолл.

Накануне в одиночном разряде Арина Соболенко (61-й номер мирового рейтинга) победила румынку Михаэлу Бузарнеску (40), а Александра Саснович (49) была сильнее голландской теннисистки Ришель Хогенкамп (110).