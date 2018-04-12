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Рафаэль Надаль планирует открыть академию во Флориде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль хочет открыть теннисную академию в
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль хочет открыть теннисную академию в
Предполагается, что объект будет располагать 37 кортами, несколькими ресторанами и магазином. Недавно в
После открытия 60% кортов станут свободными для посещения, а 40% будут предназначены для тренеров и учеников академии. Предполагаемая сумма доходов составит 1,5 миллиона долларов.