Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Женские имена, вошедшие в моду благодаря песням
Турчинов об исторической ошибке Украины: "Многим не понравится"
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс1
Лос-Анджелес Кингз0
Футбол. Еврокубки
22:05
Марсель
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:05
ЦСКА
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:05
Спортинг
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:05
Зальцбург
Лацио
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз7
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс3
Миннесота Уайлд2
Все события
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе IBU
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Чемпионство «Баварии», три дерби и другие события выходых
28СКА остановился, ЦСКА идет брать Казань
11:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль планирует открыть академию во Флориде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль хочет открыть теннисную академию в Бока-Ратоне (Флорида), сообщает UbiTennis.

Предполагается, что объект будет располагать 37 кортами, несколькими ресторанами и магазином. Недавно в Бока-Ратоне состоялись общественные слушания, на которых был презентован проект академии.

После открытия 60% кортов станут свободными для посещения, а 40% будут предназначены для тренеров и учеников академии. Предполагаемая сумма доходов составит 1,5 миллиона долларов.

US Open. Во время матчей основных сеток на кортах будут работать таймеры для отсчёта времени между розыгрышами
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти
Маски-шоу. Россию обвиняют в подкупе IBU
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
Большунов стал победителем шоу-гонки в Тронхейме
Рамос нарушил регламент и может пропустить первый полуфинал ЛЧ
Капризов и Робинсон пропустили тренировку ЦСКА перед финалом КГ
Команда Поветкина считает высокими шансы на бой против Джошуа
Новости
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь