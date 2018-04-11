Касаткина не сыграет в матче Кубка Федерации с латвийками из-за травмы

«Жалко, что нет в команде Касаткиной, потому что она удачно играет обычно против Елены Остапенко, но у Дарьи небольшая травма. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Тем более мы будем играть на грунте, был бы риск усугубить повреждение», — сказал Тарпищев по телефону.