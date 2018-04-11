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18:29 (мск), источник: Р-Спорт

Касаткина не сыграет в матче Кубка Федерации с латвийками из-за травмы

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российская теннисистка Дарья Касаткина не примет участие в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации между сборными России и Латвии из-за травмы, сообщил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Источник: AP 2018

«Жалко, что нет в команде Касаткиной, потому что она удачно играет обычно против Елены Остапенко, но у Дарьи небольшая травма. Ей нужно время, чтобы восстановиться. Тем более мы будем играть на грунте, был бы риск усугубить повреждение», — сказал Тарпищев по телефону.

Ранее был объявлен состав российской команды на матч со сборной Латвии, который пройдет 21—22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии. В состав сборной России вошли Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева. Встреча станет первой для национальной команды России под руководством капитана Игоря Андреева.

В состав сборной Латвии на игру включены пятая ракетка мира Елена Остапенко, 15-й номер мирового рейтинга Анастасия Севастова, Диана Марцинкевич (273) и Даниэла Висмане (22-е место в юниорском рейтинге ITF).

Касаткина на данный момент является лучшей из россиянок в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) (8-е место), а также в рейтинге WTA (14-е).

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