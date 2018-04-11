Объявлен состав сборной России по теннису на матч Кубка Федерации с командой Латвии

Андреев: Макарова и Веснина сыграют за сборную России по теннису в Кубке Федерации

Встреча станет первой для национальной команды России под руководством капитана Игоря Андреева . Павлюченкова в мировом одиночном рейтинге занимает 27-ю строчку, Вихлянцева — 81-ю. Макарова (32) и Веснина (43) занимают вторую строчку мирового рейтинга в парном разряде.

Российская сборная в феврале в первом раунде Мировой группы II уступила команде Словакии (1−4), а латвийская команда выиграла отборочный турнир в рамках зональной группы I. Команды России и Латвии ранее в турнире между собой не встречались.