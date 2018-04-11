Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Война между США и РФ может совсем скоро начаться
В России построили тягач «Вощина-1»
Доктор Комаровский: «Не укачивайте детей»
В Альпах пропал владелец сети магазинов OBI
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Кубань0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень1
Динамо СПб0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Луч-Энергия1
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Ротор-Волгоград
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург3
Волгарь0
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сибирь3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей1
Олимпиец0
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Ювентус
Хоккей. НХЛ
12.04
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
12.04
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Анна Семенович позирует в неглиже и с полотенцем на голове
Анастасия Волочкова сделала себе платье из одеяла
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
9Гран-при Бахрейна: Феттель победил, Райкконен сбил механика
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
17:01 (мск), источник: Р-Спорт

Объявлен состав сборной России по теннису на матч Кубка Федерации с командой Латвии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Наталья Вихлянцева вошли в состав сборной России на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации против команды Латвии, сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Источник: AP 2018

Матч пройдет 21—22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.

Читайте также
Андреев: Макарова и Веснина сыграют за сборную России по теннису в Кубке Федерации

Встреча станет первой для национальной команды России под руководством капитана Игоря Андреева. Павлюченкова в мировом одиночном рейтинге занимает 27-ю строчку, Вихлянцева — 81-ю. Макарова (32) и Веснина (43) занимают вторую строчку мирового рейтинга в парном разряде.

Российская сборная в феврале в первом раунде Мировой группы II уступила команде Словакии (1−4), а латвийская команда выиграла отборочный турнир в рамках зональной группы I. Команды России и Латвии ранее в турнире между собой не встречались.

 Костанца Караччиоло, покорившая главного бабника итальянского футбола
Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута
Знарок: что теперь ждет тренера
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» начнется раньше
СМИ: Капитан «Зенита» по окончании сезона вернется в «Дженоа»
В Уругвае вышла необычная ТВ-реклама про ЧМ-2018 (видео)
А. Емельяненко: Я разбиваю руки о соперников
Новости
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь