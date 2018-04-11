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17:17 (мск), источник: GoTennis.ru

Потапова, Рыбакина и Дорошина вышли в ¼ финала на соревнованиях ITF в Стамбуле

Три российские теннисистки выиграли свои вторые матчи на турнире ITF в Стамбуле.

Анастасия Потапова со счётом 2/6, 7/5, 7/5 одолела украинку Анну Познихиренко.

Елена Рыбакина оказалась сильнее британки Хэрриет Дарт, которая снялась при счёте 4/6.

Ольга Дорошина переиграла румынку Илону-Георгиану Гиороайе — 6/7 (4), 6/2, 6/3.

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