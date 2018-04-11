Бывший голкипер сборной Дании и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель побывал в Казани.
Потапова, Рыбакина и Дорошина вышли в ¼ финала на соревнованиях ITF в Стамбуле
Три российские теннисистки выиграли свои вторые матчи на турнире ITF в Стамбуле.
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Три российские теннисистки выиграли свои вторые матчи на турнире ITF в Стамбуле.
Анастасия Потапова со счётом 2/6, 7/5, 7/5 одолела украинку Анну Познихиренко.
Елена Рыбакина оказалась сильнее британки Хэрриет Дарт, которая снялась при счёте 4/6.
Ольга Дорошина переиграла румынку