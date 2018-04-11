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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

Капитаны теннисных сборных Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны женских теннисных сборных Беларуси и Словакии назвали составы на матч Кубка Федерации, который пройдет 21—22 апреля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Татьяна Пучек рассчитывает на квартет проверенных игроков: Александру Саснович (49-й номер рейтинга WTA), Арину Соболенко (61), Веру Лапко (130) и Лидию Морозову (490).

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Лидеры словацкой команды — 17-я ракетка мира Магдалена Рыбарикова и Доминика Цибулкова, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, в Минск не приедут. Капитан словацкой дружины Матей Липтак остановил свой выбор на следующем составе: Виктория Кужмова (104), Яна Чепелова (117), Анна Каролина Шмидлова (132), Ребекка Шрамкова (372).

В борьбе за право остаться в элитном дивизионе Кубка Федерации сборные Беларуси и Словакии сыграют на корте «Чижовка-Арены». В этом сезоне белоруски уступили команде Германии (2:3) в четвертьфинале Мировой группы, а словацкие теннисистки обыграли россиянок в первом раунде второй Мировой группы со счетом 4:1.

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