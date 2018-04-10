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20:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Дэвид Хаггерти: Хотим, чтобы ведущие теннисисты могли принимать участие в «Кубке Дэвиса»

Глава ITF Дэвид Хаггерти высказал мнение по поводу реформы «Кубка Дэвиса».

«Если бы матчи “Кубка Дэвиса” всегда проходили, как в минувшие выходные, нам не пришлось бы менять формат турнира. Здорово, когда игроки и болельщики так ревностно относятся в соревнованиям. Реформа не помешает им испытывать такие же эмоции. Просто мы хотим открыть новую страницу в истории турнира, чтобы ведущие теннисисты могли принимать в нём участие. Я общался с теннисистами, и они заявили, что не готовы пропускать четыре недели в году ради матчей “Кубка Дэвиса”. Турнир будет длится всего неделю, а его призовой фонд составит 20 миллионов долларов, что тоже важно», — приводит слова Хаггерти L’Equipe.

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