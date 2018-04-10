Теннисистка подала в суд на ITF и WTA из-за взятого у нее допинг-теста
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала иск в суд на Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA)
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала иск в суд на Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA)
По словам адвоката 28-летней американки Питера Гинсберга, спортсменка проинформировала теннисные организации, что страдает редким заболеванием, которое связано с плохой реакцией на введение игл.
«Теннисные организации проигнорировали свидетельства ее состояния, диагностированного профессионалами, и отказались воспользоваться альтернативными вариантами тестирования, вместо этого подвергая Бренгл такому тестированию,
Гинсберг также подчеркнул, что Бренгл, занимающая в настоящее время 83-е место в мировом рейтинге, за 10 лет своей профессиональной карьеры ни разу не пропустила
Сама теннисистка заявила, что подает в суд, чтобы заставить теннисных чиновников уделять здоровью спортсменов больше внимания.
«Я делаю это, чтобы заставить тех, кто контролирует спорт, который я люблю, понять, что игроки не являются товарами, и к ним следует относиться с уважением и достоинством, — сказала Бренгл. — Нельзя терпеть неограниченную власть чиновников, позволяющую им подвергать теннисистов издевательствам, которые перенесла я. Мы должны иметь право голоса в вопросах, связанных с нашим здоровьем и безопасностью».