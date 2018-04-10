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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисистка подала в суд на ITF и WTA из-за взятого у нее допинг-теста

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала иск в суд на Международную федерацию тенниса (ITF) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) из-за проблем со здоровьем, вызванных, по ее словам, повторным забором у нее крови на допинг-тестировании, сообщает Рейтер.

Источник: AP 2018

По словам адвоката 28-летней американки Питера Гинсберга, спортсменка проинформировала теннисные организации, что страдает редким заболеванием, которое связано с плохой реакцией на введение игл.

«Теннисные организации проигнорировали свидетельства ее состояния, диагностированного профессионалами, и отказались воспользоваться альтернативными вариантами тестирования, вместо этого подвергая Бренгл такому тестированию, из-за которого она была вынуждена сниматься с турниров. И на данный момент это привело к тому, что ее рука, которой она подает, постоянно опухшая и слабая», — говорится в заявлении адвоката.

Гинсберг также подчеркнул, что Бренгл, занимающая в настоящее время 83-е место в мировом рейтинге, за 10 лет своей профессиональной карьеры ни разу не пропустила допинг-тест и ее тест никогда не давал положительный результат. Адвокат отметил, что точная сумма иска пока не определена, но, вероятно, она превысит 10 миллионов долларов.

Сама теннисистка заявила, что подает в суд, чтобы заставить теннисных чиновников уделять здоровью спортсменов больше внимания.

«Я делаю это, чтобы заставить тех, кто контролирует спорт, который я люблю, понять, что игроки не являются товарами, и к ним следует относиться с уважением и достоинством, — сказала Бренгл. — Нельзя терпеть неограниченную власть чиновников, позволяющую им подвергать теннисистов издевательствам, которые перенесла я. Мы должны иметь право голоса в вопросах, связанных с нашим здоровьем и безопасностью».

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