Теннисистка подала в суд на ITF и WTA из-за взятого у нее допинг-теста

Источник: AP 2018

По словам адвоката 28-летней американки Питера Гинсберга, спортсменка проинформировала теннисные организации, что страдает редким заболеванием, которое связано с плохой реакцией на введение игл.

«Теннисные организации проигнорировали свидетельства ее состояния, диагностированного профессионалами, и отказались воспользоваться альтернативными вариантами тестирования, вместо этого подвергая Бренгл такому тестированию, из-за которого она была вынуждена сниматься с турниров. И на данный момент это привело к тому, что ее рука, которой она подает, постоянно опухшая и слабая», — говорится в заявлении адвоката.

Гинсберг также подчеркнул, что Бренгл, занимающая в настоящее время 83-е место в мировом рейтинге, за 10 лет своей профессиональной карьеры ни разу не пропустила допинг-тест и ее тест никогда не давал положительный результат. Адвокат отметил, что точная сумма иска пока не определена, но, вероятно, она превысит 10 миллионов долларов.

Сама теннисистка заявила, что подает в суд, чтобы заставить теннисных чиновников уделять здоровью спортсменов больше внимания.