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20:24 (мск), источник: GoTennis.ru

Мартина Навратилова: Азаренко попала в уникальную и грустную ситуацию

Знаменитая американка Мартина Навратилова рассказала о своём отношении к белорусской теннисистке Виктории Азаренко.

«Я же фанат тенниса, поэтому надеюсь, что Виктория сможет участвовать в турнирах на регулярной основе. В Майами она прогрессировала от матча к матчу и вышла в полуфинал. Мне понравилась игра Азаренко, но сейчас жизненные обстоятельства не дают ей сосредоточиться на карьере. Уникальная и грустная ситуация.

На самом деле, если бы она восстанавливалась от травмы, ей было бы проще. Тогда у Вики была бы понятная цель и какие-то сроки от врачей. Сейчас же она находится в подвешенном состоянии», — цитирует Мартину пресс-служба WTA.

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