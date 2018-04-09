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Мартина Навратилова: Азаренко попала в уникальную и грустную ситуацию
Знаменитая американка Мартина Навратилова рассказала о своём отношении к белорусской теннисистке Виктории Азаренко.
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Знаменитая американка Мартина Навратилова рассказала о своём отношении к белорусской теннисистке Виктории Азаренко.
«Я же фанат тенниса, поэтому надеюсь, что Виктория сможет участвовать в турнирах на регулярной основе. В Майами она прогрессировала от матча к матчу и вышла в полуфинал. Мне понравилась игра Азаренко, но сейчас жизненные обстоятельства не дают ей сосредоточиться на карьере. Уникальная и грустная ситуация.
На самом деле, если бы она восстанавливалась от травмы, ей было бы проще. Тогда у Вики была бы понятная цель и