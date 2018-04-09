Белоруска Вера Лапко вышла в основную сетку теннисного турнира в Швейцарии

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Во втором круге квалификации занимающая 130-е место в рейтинге WTA белоруска были сильнее Чаглы Буюкакчай из Турции — 6:2, 6:4. В ходе матча Вера Лапко вела 5:2 во втором сете, но ей пришлось использовать весь свой потенциал в атаке, чтобы справиться с соперницей.

В основной сетке турнира в Лугано сыграют еще две белоруски: Арина Соболенко встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску и Александра Саснович, которая ожидает своего соперника по квалификации.