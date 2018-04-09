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20:22 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко вышла в основную сетку теннисного турнира в Швейцарии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Вера Лапко вышла в основную сетку теннисного грунтового турнира в швейцарском Лугано с призовым фондом $227 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором круге квалификации занимающая 130-е место в рейтинге WTA белоруска были сильнее Чаглы Буюкакчай из Турции — 6:2, 6:4. В ходе матча Вера Лапко вела 5:2 во втором сете, но ей пришлось использовать весь свой потенциал в атаке, чтобы справиться с соперницей.

В основной сетке турнира в Лугано сыграют еще две белоруски: Арина Соболенко встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску и Александра Саснович, которая ожидает своего соперника по квалификации.

На турнире в марокканском Марракеше белорусский теннисист Илья Ивашко (123 АТП) не смог выйти в основную сетку, уступив в матче второго раунда квалификации испанцу Педро Мартинезу (228) — 5:7, 5:7.

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