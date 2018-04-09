Серена Уильямс: Пока не было и нет оснований для завершения карьеры

«Я знаю, что в один прекрасный день я проснусь и скажу: “Я закончила”. Я знаю, что когда это будет, я почувствую этот момент, но пока таких чувств у меня нет. И у меня не было их в прошлом году после того, что произошло. Когда это произойдет, я обязательно узнаю», — цитирует американку журнал Tennis World USA.