Серена Уильямс: Пока не было и нет оснований для завершения карьеры
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января 2017 года после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
«Я знаю, что в один прекрасный день я проснусь и скажу: “Я закончила”. Я знаю, что когда это будет, я почувствую этот момент, но пока таких чувств у меня нет. И у меня не было их в прошлом году после того, что произошло. Когда это произойдет, я обязательно узнаю», — цитирует американку журнал Tennis World USA.
В конце декабря