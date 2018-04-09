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17:03 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс: Пока не было и нет оснований для завершения карьеры

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс заявила, что у нее пока не было и нет оснований завершать карьеру теннисистки.

Источник: Reuters

Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января 2017 года после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

«Я знаю, что в один прекрасный день я проснусь и скажу: “Я закончила”. Я знаю, что когда это будет, я почувствую этот момент, но пока таких чувств у меня нет. И у меня не было их в прошлом году после того, что произошло. Когда это произойдет, я обязательно узнаю», — цитирует американку журнал Tennis World USA.

В конце декабря Уильямс-младшая выступила на выставочном турнире в Абу-Даби, а первым после рождения дочери турниром WTA для американки стал турнир в Индиан-Уэллсе, где она дошла до третьего круга. В конце марта Уильямс не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Майами, уступив японке Наоми Осаке.

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