Российский теннисист Медведев поднялся в рейтинге АТР
ТАСС, 9 апреля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 9 апреля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-е место в рейтинге Ассоциации
Российские теннисисты Андрей Рублев (35), Карен Хачанов (40), Евгений Донской (85) и Михаил Южный (96) не изменили положения в рейтинге.
В первой десятке рейтинга ATP изменений также не произошло.
Рейтинг ATP от 9 апреля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Изнер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110.
35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…
40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984…
85 (85). Евгений Донской (Россия) — 660…
96 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.