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09:42 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев поднялся в рейтинге АТР

ТАСС, 9 апреля. Россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте ATP.

Источник: AP 2018

Российские теннисисты Андрей Рублев (35), Карен Хачанов (40), Евгений Донской (85) и Михаил Южный (96) не изменили положения в рейтинге.

В первой десятке рейтинга ATP изменений также не произошло.

Рейтинг ATP от 9 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.

9 (9). Джон Изнер (США) — 3125.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110.

35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…

40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984…

85 (85). Евгений Донской (Россия) — 660…

96 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.

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