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09:38 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 9 апреля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.

В марте Касаткина дошла до финала турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке и совершила скачок c 19-й на 11-ю позицию рейтинга. В прошлой версии рейтинга россиянка потеряла одну строчку, проиграв американке Софии Кенин во втором круге турнира в Майами. В пятницу, 6 апреля, Касаткина уступила немке Юлии Гёргес в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.

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Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на две строчки (27), Светлана Кузнецова (29) и Екатерина Макарова (32) не изменили положения в рейтинге, Мария Шарапова (42) и Елена Веснина (43) потеряли по одной строчке, Наталья Вихлянцева (81) опустилась на три места.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 9 апреля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.

5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.

6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.

8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…

27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…

29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…

32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…

42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…

43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175…

81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.

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