Российская теннисистка Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA

В марте Касаткина дошла до финала турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла японке Наоми Осаке и совершила скачок c 19-й на 11-ю позицию рейтинга. В прошлой версии рейтинга россиянка потеряла одну строчку, проиграв американке Софии Кенин во втором круге турнира в Майами. В пятницу, 6 апреля, Касаткина уступила немке Юлии Гёргес в четвертьфинале турнира в Чарльстоне.