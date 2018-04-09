Российская теннисистка Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 9 апреля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
ТАСС, 9 апреля. Россиянка Дарья Касаткина опустилась с 12-го на 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте WTA.
В марте Касаткина дошла до финала турнира WTA в американском
Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на две строчки (27), Светлана Кузнецова (29) и Екатерина Макарова (32) не изменили положения в рейтинге, Мария Шарапова (42) и Елена Веснина (43) потеряли по одной строчке, Наталья Вихлянцева (81) опустилась на три места.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг WTA от 9 апреля:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140 очков.
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6790.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271…
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570…
27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700…
29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612…
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257…
43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175…
81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764.