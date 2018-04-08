Рафаэль Надаль: Победа над Зверевым очень важна для меня

«Я понимал, что встреча будет сложной, поэтому очень доволен результатом. Эта победа крайне важна и для меня, и для всей команды.



Я провёл идеальный первый сет. Здорово, что это произошло на глазах испанских болельщиков — они создавали невероятную атмосферу», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.