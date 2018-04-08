Рафаэль Надаль: Победа над Зверевым очень важна для меня

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия «проучила задиру»: США получили сдачи и обиделись
Назван лучший автомобиль в мире
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Альбина Джанабаева примерила необычный комбинезон
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад1
Жирона0
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Анжи1
Спартак М3
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф0
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Удинезе1
Лацио2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
21:45
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
18:00
Метц0
Лион5
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал1
Атлетико1
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА3
СКА2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М1
Ростов0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д3
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:15
Арсенал3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи2
Кьево1
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне1
Болонья0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно2
Урал2
Хоккей. НХЛ
9.04
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино1
Интер0
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте2
Лас-Пальмас1
Все события
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров провел урок у сестры Клавы
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Стал известен гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Как российские звезды отпраздновали Пасху
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
9Отскок «Барселоны», дебют Златана в США и другие события выходных
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
19:33 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Победа над Зверевым очень важна для меня

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в четвертьфинале «Кубка Дэвиса».

«Я понимал, что встреча будет сложной, поэтому очень доволен результатом. Эта победа крайне важна и для меня, и для всей команды.

Я провёл идеальный первый сет. Здорово, что это произошло на глазах испанских болельщиков — они создавали невероятную атмосферу», — цитирует Надаля пресс-служба Тура.

Борис Беккер: Все забывают, как молод Киргиос
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ
Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Стал известен гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC
Ледяхов назначен и.о. главного тренера «Ахмата»
Пять элементов «Баварии». Кто принес чемпионство мюнхенцам?
«Арсенал» одержал волевую победу в матче АПЛ перед игрой с ЦСКА
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Пугачева, Гагарина — звезды, брак которых не распадется никогда На фоне регулярных заявлений о расставании от звездных пар вспомним тех, кто будет вместе до конца своих дней. По нашему скромному мнению, да.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь