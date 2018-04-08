«Упрекнуть Кукушкина в чем-нибудь нельзя»: капитан сборной Казахстана подвел итоги матча Кубка Дэвиса против Хорватии

Напомним, на третий день противостояния Кукушкин проиграл Чиличу в трех сетах. Таким образом, Хорватия выиграла четвертьфинал Кубка Дэвиса и вышла в полуфинал. Единственное очко Казахстану Кукушкин принес ранее, обыграв Борну Чорича. В другом одиночном матче Чиличу проиграл Дмитрий Попко, а пара Александр Недовесов — Тимур Хабибулин уступила дуэту Иван Додиг — Никола Мектич.

«Хочется отметить, что Марин Чилич действительно показал очень высокий уровень. Каждый раз, когда Миша создавал ситуацию, где вот-вот он зацепится, Марин Чилич находил ответы на все поставленные перед ним задачи. И подача проходила. Три брейк-поинта, два эйса, о чем говорить? То, что я помню по статистике. Там, где было по 30 у Миши, где было 30−15, Чилич принимал все под заднюю линию. И хочется сказать, что Миша сделал все возможное. Пробовал и поднимать мяч, и укорачивать, и срезать, играть более остро. Но, когда играешь в роли догоняющего против такого игрока, как Марин Чилич, который играет на подъеме, всегда есть такое давление — если я сейчас первый не ударю, не буду атаковать, то он меня будет атаковать. Что и сделал Чилич. Упрекнуть Мишу в чем-нибудь нельзя.

Почему каждое очко важно? Одно дело Марину Чиличу играть при счете 1−2, — хорваты проигрывают, и он обязан выигрывать, — другое дело при счете 2−1, он тогда свободнее играет. И здесь, к сожалению, он играл настолько свободно, уверенно с самого начала, что нам было тяжело. Миша старался, ранний брейк и все комом пошло. Казалось бы, второй сет начали хорошо, своя подача, завязываются розыгрыши, и прям не удается чуть-чуть зацепиться.

Но нужно отдать должное хорватской команде, она была лучше. Мы расстроены, что ключевым матчем была пара. Как ни крути, веди мы 2−1, по-другому абсолютно сегодня матч сложился бы. Мы будем делать выводы по парной встрече. Будем готовиться, у нас в этом году Азиатские игры, будем готовиться к следующим соревнованиям. Ребята будут восстанавливаться. Конечно же, у них есть следующие турниры. Хочется отметить и поблагодарить всех теннисистов, все выложились, подготовились, все подошли максимально в пиковой форме. Миша еще раз показывает, что может биться с любым теннисистом, принес очко против игрока, который стоит выше него в рейтинге — Чорич 25-я ракетка мира. Хочется отметить, что Александр неплохо играл в паре. Хочется надеется, что в будущем у нас будет помощь и со стороны Александра Недовесова в одиночке, и Попко, который должен подтянуться в рейтинге и уровне.

Хочется поблагодарить болельщиков, которые приехали. Мы видели, что люди смотрят, люди болеют, люди комментируют. Конечно, это очень приятно, что наши ребята дают казахстанским болельщикам возможность болеть.

Все, что мы делаем при поддержке президента Федерации тенниса Булата Утемуратова, работает в правильном русле. Больше людей стали заниматься теннисом. Многие детки хотят быть похожими на Михаила Кукушкина, на Зарину Дияс.