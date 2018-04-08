Третья ракетка мира разгромил Кукушкина и принес победу Хорватии над Казахстаном в ¼ финала Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису проиграла команде Хорватии в четвертьфинале Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В четвертом матче противостояния, которое проходило в хорватском Вараждине, первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин встречался с хозяином корта и третьей ракеткой мира Марином Чиличем.

В итоге хорватский теннисист не оставил шансов представителю Казахстана, победив его со счетом 6:1, 6:1, 6:1. Чилич принес победу своей команде со счетом 3:1 и выход в полуфинал турнира.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Хорватии 14—16 сентября сыграет с командой США.

Напомним, что в первый день матча Дмитрий Попко в трех сетах проиграл третьей Чиличу, а Кукушкин в четырех сетах одержал волевую победу над Борном Чоричем. В парной встрече казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулин уступили хорватам Ивану Додигу и Николе Мектичу.