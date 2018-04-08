Почему Россия проиграла Австрии. Пять причин

Источник: AFP 2018

Сборная России не должна была проигрывать этот матч — все расклады были в ее пользу. Шамиль Тарпищев собрал сильнейший состав, в который вошли четверо лучших теннисистов страны (Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской) в рейтинге ATP, а также многообещающий чемпион юниорского Australian Open-2015 Роман Сафиуллин, в которого очень верит наш капитан. К тренировкам также были подключены опытный Константин Кравчук и юный Алексей Захаров, и обстановка в команде была замечательная.

Австрия, между тем, из-за травмы потеряла свою главную звезду — двукратного полуфиналиста Roland Garros, седьмую ракетку мира Доминика Тима. Первый номер австрийской сборной, приехавшей в Москву, Себастьян Офнер стоит в мировом рейтинге на 56 позиций ниже четвертого из россиян. Сразу видно, кто был фаворитом, а кто — аутсайдером. Можно было предполагать, что команда Штефана Кубека потреплет хозяевам нервы, но что одержит победу с убедительным счетом 3:1 — ни за что.

На деле же, в Москве блеснул только Даниил Медведев. В пятницу он одержал свою первую победу за национальную команду, практически уничтожив Офнера со счетом 6:1, 6:2 за 44 минуты. В остальном все было безрадостно. И на то были причины.

ДАЛЕКИЙ МАЙАМИ

Когда Андрей Рублев и Карен Хачанов продвигались по парной сетке на «Мастерсе» в Майами, выбивая чемпионов турниров «Большого шлема», нельзя было не думать о том, что через неделю им предстоит играть в Москве. Позже стало понятно, что дни матча Кубка Дэвиса придутся на пик адаптации.

Оба теннисиста, особенно Рублев, уверяли, что они чувствуют себя нормально, среди бела дня не засыпают, тренируются наравне с партнерами и концентрацию внимания во время игры не теряют. Но факт остается фактом: Андрей в обоих своих матчах — пятничном одиночном и субботнем парном выглядел не лучшим образом. В обоих случаях многое зависело от соперников, но сам Рублев не здорово подавал и многовато, особенно в паре, ошибался.

— Ребят лихорадило не потому, что они не хотели играть, а просто против природы ничего не поделаешь, — объяснил Тарпищев.

Сам Рублев и в пятницу, и в субботу говорил, что судьбу встреч решила пара очков. Но кто знает, как сложились бы они, если бы россиянин лучше чувствовал себя физически?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhPW1Y4Hny9/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:41.342592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhPW1Y4Hny9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Андрей Рублев в стартовой игре встречался со второй ракеткой гостей Деннисом Новаком. • Возможно, сказалась недостаточная акклиматизация Андрея после перелета из США, но и во втором сете он никак не мог показать себя, взять нити игры в свои руки. Новаку напротив, казалось, всё удавалось, он поймал кураж и обыграл своего более титулованного противника. В итоге – 7/6(5) 6/4 • #tennisrussia #rustennis</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rustennis/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Федерация Тенниса России</a> (@rustennis) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-06T19:00:23+00:00">6 Апр 2018 в 12:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

БЫСТРЫЙ НОВАК

Австрии здорово помогла, а Шамилю Тарпищеву — спутала тактические расклады, победа Денниса Новака в первом матче с Андреем Рублевым. Российская сторона выбрала не грунт, а более быстрый хард, чтобы лишить козырей Тима, а оказалось, что покрытие идеально подходит его лучшему другу. Это стало очевидно, едва Новак справился со стартовым волнением. Он здорово подавал, хорошо принимал и выигрывал очко за очком за счет собственных действий.

«Он любит быстрый теннис без смены ритма, и это покрытие ему хорошо подошло», — констатировал Рублев. Австриец подтвердил: «На прошлой неделе я играл на турнире во Франции (дошел на челленджере до четвертьфинала. — Прим. “СЭ”), там был похожий корт, так что сюда я приехал подготовленным».

«Никто не ожидал, что так здорово сыграет Новак, — признался Тарпищев. — Он провел, наверное, лучший матч в жизни».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhSwKXIBt_2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhSwKXIBt_2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">What a team effort it was this week!!! No words needed for this picture. #pride #showyourcolors #daviscup</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/jojomelzer/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Juergen Melzer</a> (@jojomelzer) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-08T02:39:26+00:00">7 Апр 2018 в 7:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ПАТРИОТИЧНЫЙ МЕЛЬЦЕР

Лучшие годы Юргена Мельцера остались позади. Он входил в Top-10 одиночного рейтинга, выигрывал Уимблдон в паре и миксте и Открытый чемпионат США. Но в последние годы травма левого плеча не позволяла Мельцеру играть полный календарь и показывать высокие результаты, а прошлым летом его вывело из строя повреждение локтя. Мельцер, которому в мае исполнится 37 лет, не играл с июля, а перед поездкой в Москву провел лишь один матч на челленджере. На корт Лужников он вышел в медицинском рукаве.

Но опыт — великая вещь. Австриец проводил в Кубке Дэвиса минимум один матч каждый год, начиная с 1999-го, и в сумме в его активе набралось 74 игры за сборную (51 в одиночке и 13 в паре). Австрийские болельщики даже вывесили благодарственный баннер в его честь.

На корте Мельцер выглядел мотивированным. В паре они с Филиппом Освальдом выдерживали темп, который задавали молодые россияне, не допускали ненужных ошибок и отлично играли с лета.

А едва они добыли для команды второе очко, Юрген выразил готовность играть и в одиночке. Было видно, что физически ветерану нелегко, особенно в конце второй и начале третьей партии. Он старался сокращать розыгрыши, но Евгений Донской так и не смог дожать оппонента. На вопрос о том, как ему удалось вытянуть матч, несмотря на усталость, Юрген ответил: «Одно слово: “Австрия”. Я бился за свою страну. В третьем сете я сказал себе, что должен оставить всего себя на корте». Празднуя победу, он целовал герб на футболке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhQ3i_QHoUr/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhQ3i_QHoUr/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Федерация Тенниса России (@rustennis)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-07T09:05:28+00:00">7 Апр 2018 в 2:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КОРОТКИЕ МАТЧИ

По мнению капитана сборной Австрии Штефана Кубека сокращенные с пяти до трех сетов поединки в низших дивизионах Кубка Дэвиса на руку более слабым соперникам, потому что выиграть два сета у того, кто сильнее, легче, чем три. И его команде новые правила действительно помогли. Не факт, что Новак не задрожал бы по ходу третьей партии против Рублева. И совершенно точно Мельцер не выдержал бы шесть сетов (как минимум) подряд. С другой стороны, Хачанов справедливо заметил, что в пятой партии тоже можно было проиграть, и было бы еще обиднее.

ОТСУТСТВИЕ ВЕЗЕНИЯ

Именно неудачу назвал главной причиной поражения капитан сборной России.

«Ни в одном матче нам не везло. Парадоксально, у меня в истории не было такого случая, что ни в одной из четырех игр нам не способствовала удача, — констатировал он. — Если бы хотя бы в одной встрече мы выиграли в ключевые моменты, могли бы одержать общую победу».

ЧТО ДАЛЬШЕ

Теперь сборная России встретится с Белоруссией за право остаться в группе I — втором дивизионе Кубка Дэвиса. Матчи пройдут в России 14—15 сентября — сразу после US Open. Значит, если кто-то из игроков снова задержится в США, то испытывает трудности с акклиматизацией. В случае победы, в следующем году команда Тарпищева снова сыграет в группе I и попытается побороться за плей-офф Мировой. При поражении будет еще один переходной матч — со Словакией.