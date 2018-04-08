Почему Россия проиграла Австрии. Пять причин
Сборная России неожиданно потерпела поражение в матче Кубка Дэвиса с Австрией (1:3), в котором была явным фаворитом. Разбираемся почему наша команда никак не вернется в элиту.
Сборная России неожиданно потерпела поражение в матче Кубка Дэвиса с Австрией (1:3), в котором была явным фаворитом. Разбираемся почему наша команда никак не вернется в элиту.
Сборная России не должна была проигрывать этот матч — все расклады были в ее пользу. Шамиль Тарпищев собрал сильнейший состав, в который вошли четверо лучших теннисистов страны (Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской) в рейтинге ATP, а также многообещающий чемпион юниорского Australian Open-2015 Роман Сафиуллин, в которого очень верит наш капитан. К тренировкам также были подключены опытный Константин Кравчук и юный Алексей Захаров, и обстановка в команде была замечательная.
Австрия, между тем,
На деле же, в Москве блеснул только Даниил Медведев. В пятницу он одержал свою первую победу за национальную команду, практически уничтожив Офнера со счетом 6:1, 6:2 за 44 минуты. В остальном все было безрадостно. И на то были причины.
ДАЛЕКИЙ МАЙАМИ
Когда Андрей Рублев и Карен Хачанов продвигались по парной сетке на «Мастерсе» в Майами, выбивая чемпионов турниров «Большого шлема», нельзя было не думать о том, что через неделю им предстоит играть в Москве. Позже стало понятно, что дни матча Кубка Дэвиса придутся на пик адаптации.
Оба теннисиста, особенно Рублев, уверяли, что они чувствуют себя нормально, среди бела дня не засыпают, тренируются наравне с партнерами и концентрацию внимания во время игры не теряют. Но факт остается фактом: Андрей в обоих своих матчах — пятничном одиночном и субботнем парном выглядел не лучшим образом. В обоих случаях многое зависело от соперников, но сам Рублев не здорово подавал и многовато, особенно в паре, ошибался.
— Ребят лихорадило не потому, что они не хотели играть, а просто против природы ничего не поделаешь, — объяснил Тарпищев.
Сам Рублев и в пятницу, и в субботу говорил, что судьбу встреч решила пара очков. Но кто знает, как сложились бы они, если бы россиянин лучше чувствовал себя физически?
БЫСТРЫЙ НОВАК
Австрии здорово помогла, а Шамилю Тарпищеву — спутала тактические расклады, победа Денниса Новака в первом матче с Андреем Рублевым. Российская сторона выбрала не грунт, а более быстрый хард, чтобы лишить козырей Тима, а оказалось, что покрытие идеально подходит его лучшему другу. Это стало очевидно, едва Новак справился со стартовым волнением. Он здорово подавал, хорошо принимал и выигрывал очко за очком за счет собственных действий.
«Он любит быстрый теннис без смены ритма, и это покрытие ему хорошо подошло», — констатировал Рублев. Австриец подтвердил: «На прошлой неделе я играл на турнире во Франции (дошел на челленджере до четвертьфинала. — Прим. “СЭ”), там был похожий корт, так что сюда я приехал подготовленным».
«Никто не ожидал, что так здорово сыграет Новак, — признался Тарпищев. — Он провел, наверное, лучший матч в жизни».
ПАТРИОТИЧНЫЙ МЕЛЬЦЕР
Лучшие годы Юргена Мельцера остались позади. Он входил в Top-10 одиночного рейтинга, выигрывал Уимблдон в паре и миксте и Открытый чемпионат США. Но в последние годы травма левого плеча не позволяла Мельцеру играть полный календарь и показывать высокие результаты, а прошлым летом его вывело из строя повреждение локтя. Мельцер, которому в мае исполнится 37 лет, не играл с июля, а перед поездкой в Москву провел лишь один матч на челленджере. На корт Лужников он вышел в медицинском рукаве.
Но опыт — великая вещь. Австриец проводил в Кубке Дэвиса минимум один матч каждый год, начиная с 1999-го, и в сумме в его активе набралось 74 игры за сборную (51 в одиночке и 13 в паре). Австрийские болельщики даже вывесили благодарственный баннер в его честь.
На корте Мельцер выглядел мотивированным. В паре они с Филиппом Освальдом выдерживали темп, который задавали молодые россияне, не допускали ненужных ошибок и отлично играли с лета.
А едва они добыли для команды второе очко, Юрген выразил готовность играть и в одиночке. Было видно, что физически ветерану нелегко, особенно в конце второй и начале третьей партии. Он старался сокращать розыгрыши, но Евгений Донской так и не смог дожать оппонента. На вопрос о том, как ему удалось вытянуть матч, несмотря на усталость, Юрген ответил: «Одно слово: “Австрия”. Я бился за свою страну. В третьем сете я сказал себе, что должен оставить всего себя на корте». Празднуя победу, он целовал герб на футболке.
КОРОТКИЕ МАТЧИ
По мнению капитана сборной Австрии Штефана Кубека сокращенные с пяти до трех сетов поединки в низших дивизионах Кубка Дэвиса на руку более слабым соперникам, потому что выиграть два сета у того, кто сильнее, легче, чем три. И его команде новые правила действительно помогли. Не факт, что Новак не задрожал бы по ходу третьей партии против Рублева. И совершенно точно Мельцер не выдержал бы шесть сетов (как минимум) подряд. С другой стороны, Хачанов справедливо заметил, что в пятой партии тоже можно было проиграть, и было бы еще обиднее.
ОТСУТСТВИЕ ВЕЗЕНИЯ
Именно неудачу назвал главной причиной поражения капитан сборной России.
«Ни в одном матче нам не везло. Парадоксально, у меня в истории не было такого случая, что ни в одной из четырех игр нам не способствовала удача, — констатировал он. — Если бы хотя бы в одной встрече мы выиграли в ключевые моменты, могли бы одержать общую победу».
ЧТО ДАЛЬШЕ
Теперь сборная России встретится с Белоруссией за право остаться в группе I — втором дивизионе Кубка Дэвиса. Матчи пройдут в России
— Конечно, плохо, что проиграли, — подвел итог противостоянию с Австрией капитан. — Но амбиций у нас много, стараний много. Все играют с самоотдачей. Думаю, что за этой командой будущее. Поражения