Сборная России сыграет с белорусами за право остаться в группе 1 Davis Cup

Россияне в субботу уступили команде Австрии в Москве со счетом 1−3 в матче второго круга группы 1 зоны Европа/Африка и не смогли выйти в плей-офф Мировой группы. Встреча с командой Белоруссии пройдет в России 14—15 сентября .