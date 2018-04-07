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Сборная России сыграет с белорусами за право остаться в группе 1 Davis Cup
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная России по теннису сыграет с командой Белоруссии в первом раунде
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная России по теннису сыграет с командой Белоруссии в первом раунде
Россияне в субботу уступили команде Австрии в Москве со счетом 1−3 в матче второго круга группы 1 зоны Европа/Африка и не смогли выйти в
«За право остаться в первой группе россияне дома сыграют с белорусами, матч состоится в сентябре», — говорится в сообщении ФТР.