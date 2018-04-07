Казахстан проиграл Хорватии парную встречу Кубка Дэвиса

Сегодня в парной встрече сыграли казахстанцы Александр Недовесов и Тимур Хабибулин и харваты Иван Догич и Никола Мектич. Игра завершилась поражением теннисистов Казахстана со счетом — 7:6, 4:6, 4:6, 2:6. Таким образом сборная Казахстана играет с Хорватией — 1:2. В последний день матча Михаил Кукушкин выступит против Марина Чилича, а Дмитрий Попко сразится с Борно Чолича.