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Теймураз Габашвили стал финалистом турнира ITF в Египте
Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер ½ финала соревнований в
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Российский теннисист Теймураз Габашвили преодолел барьер ½ финала соревнований в
За время матча 331-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, сделал три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 27-летний Кобелт, занимающий 619-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 16 эйсов и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.
В финале турнира Габашвили сразится с австрийцем Лукасом Миедлером.