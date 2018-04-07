Теймураз Габашвили стал финалистом турнира ITF в Египте

За время матча 331-я ракетка мира, 32-летний Теймураз, сделал три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 27-летний Кобелт, занимающий 619-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил 16 эйсов и четыре двойные ошибки. Прежде между собой игроки не встречались.