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Касаткина снялась с турнира в Боготе из-за травмы ноги
12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире в Боготе, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля.
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12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире в Боготе, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля.
Причиной такого решения 20-летней уроженки Тольятти стала травма левой ноги.
Напомним, что на этой неделе Дарья не смогла защитить единственный титул в карьере, уступив в четвертьфинале турнира в Чарльстоне немке Юлии Гёргес.
Отметим, что Касаткина должна была стать единственной представительницей топ-50 в основной сетке соревнований в Колумбии. Принять участие в турнире должна россиянка Евгения Родина.