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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина снялась с турнира в Боготе из-за травмы ноги

12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в турнире в Боготе, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля.

Источник: AP 2018

Причиной такого решения 20-летней уроженки Тольятти стала травма левой ноги.

Напомним, что на этой неделе Дарья не смогла защитить единственный титул в карьере, уступив в четвертьфинале турнира в Чарльстоне немке Юлии Гёргес.

Отметим, что Касаткина должна была стать единственной представительницей топ-50 в основной сетке соревнований в Колумбии. Принять участие в турнире должна россиянка Евгения Родина.

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