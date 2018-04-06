Андрей Ольховский: В пользу австрийцев сыграли акклиматизация Рублёва и регламент матча

— Андрей прилетел из Америки недавно и, очевидно, ему было сложно акклиматизироваться. Видно было, что он очень хотел выиграть. Но победа досталась сопернику. Такое бывает. Андрей явно не сумел войти в свой ритм. Мне кажется, что трёхсетовый формат матчей действительно лучше для австрийцев, а не для нас.



— Тем не менее, Даниил Медведев справился с первым номером гостей менее чем за час…