Андрей Ольховский: В пользу австрийцев сыграли акклиматизация Рублёва и регламент матча

— Андрей, какие впечатления оставили у Вас два одиночных матча, сыгранных в пятницу на корте Малой спортивной арены «Лужников»?
— Общее впечатление отражает командный счёт — 1:1. Конечно, хотелось бы повести 2:0, но не получилось. Теперь всё будет решаться завтра.
— Почему всё-таки Андрей Рублёв проиграл сопернику, сильно уступавшему россиянину в рейтинге?
— Андрей прилетел из Америки недавно и, очевидно, ему было сложно акклиматизироваться. Видно было, что он очень хотел выиграть. Но победа досталась сопернику. Такое бывает. Андрей явно не сумел войти в свой ритм. Мне кажется, что трёхсетовый формат матчей действительно лучше для австрийцев, а не для нас.
— Тем не менее, Даниил Медведев справился с первым номером гостей менее чем за час…
— Да, он сыграл очень хороший матч и продемонстрировал качественный теннис.
— Можно ли предсказать насколько тяжёлым получится для нашей сборной второй игровой день?
— Могу сказать только, что он должен получиться интересным. К такому выводу меня подталкивает итог пятничных одиночек. Думаю, никто не мог предвидеть равного командного счёта.