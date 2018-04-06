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6 апреля, источник: GoTennis.ru

Андрей Ольховский: В пользу австрийцев сыграли акклиматизация Рублёва и регламент матча

Итоги первого игрового дня матча Кубка Дэвиса между сборными России и Австрии в интервью корреспонденту Портала GoTennis.ru подвёл один из сильнейших в прошлом парных игроков мира, а ныне тренер команды хозяев Андрей Ольховский.

— Андрей, какие впечатления оставили у Вас два одиночных матча, сыгранных в пятницу на корте Малой спортивной арены «Лужников»?

— Общее впечатление отражает командный счёт — 1:1. Конечно, хотелось бы повести 2:0, но не получилось. Теперь всё будет решаться завтра.

— Почему всё-таки Андрей Рублёв проиграл сопернику, сильно уступавшему россиянину в рейтинге?

— Андрей прилетел из Америки недавно и, очевидно, ему было сложно акклиматизироваться. Видно было, что он очень хотел выиграть. Но победа досталась сопернику. Такое бывает. Андрей явно не сумел войти в свой ритм. Мне кажется, что трёхсетовый формат матчей действительно лучше для австрийцев, а не для нас.

— Тем не менее, Даниил Медведев справился с первым номером гостей менее чем за час…

— Да, он сыграл очень хороший матч и продемонстрировал качественный теннис.

— Можно ли предсказать насколько тяжёлым получится для нашей сборной второй игровой день?

— Могу сказать только, что он должен получиться интересным. К такому выводу меня подталкивает итог пятничных одиночек. Думаю, никто не мог предвидеть равного командного счёта.

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