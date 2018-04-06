Михаил Кукушкин одержал волевую победу и сравнял счет в матче Казахстан — Хорватия в Кубке Дэвиса

Игра прошла в Вараждине и продолжалась четыре сета. Первую партию Кукушкин проиграл, но затем смог переломить ход встречи и в итоге довел дело до победы — 3:6, 7:6, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте три часа и 33 минуты.



30-летний Кукушкин занимает в рейтинге ATP 92-е место, а 28-летний Чорич идет на 28-й строчке. Казахстанец выиграл все три очные встречи у хорвата.



Напомним, в стартовой игре третья ракетка мира Марин Чилич в трех сетах победил казахстанца Дмитрия Попко. После матча Чилич назвал соперника «солидным игроком».



Победа Кукушкина помогла Казахстану сравнять счет в матче с Хорватией. Четвертьфинал продолжится парной встречей, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибулин встретятся с встретятся с Иваном Додигом и Николой Мектичем. Игра пройдет 7 апреля и начнется в 19:00 по времени Астаны. Еще две одиночные игры состоятся в заключительный день — 8 апреля.