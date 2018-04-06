Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Первые слова Скрипаль: сразу отвергла помощь России
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Женщина пыталась продать сына за 20 тысяч долларов
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Бондарчук в сверкающем платье блистала на модной презентации
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Депортиво1
Малага1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен1
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-962
Вердер0
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА0
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
7.04
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.04
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Футбол. Первый дивизион
7.04
Луч-Энергия
Енисей
Все события
Уезжающие дипломаты США рассказали про свои впечатления о России
Нетребко с семьей выставили из театра в Лондоне
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Россияне сравняли счет в матче с австрийцами в Кубке Дэвиса
Дерби Манчестера, Ливерпуля и Мадрида: что смотреть на выходных
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Юрий Дудь ответил на вопрос о том, сколько зарабатывает
Макароны назвали диетической едой
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
22:21 (мск), источник: Vesti.kz

Михаил Кукушкин одержал волевую победу и сравнял счет в матче Казахстан — Хорватия в Кубке Дэвиса

Казахстанец Михаил Кукушкин победил хорвата Борну Чорича во втором матче в рамках четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Игра прошла в Вараждине и продолжалась четыре сета. Первую партию Кукушкин проиграл, но затем смог переломить ход встречи и в итоге довел дело до победы — 3:6, 7:6, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте три часа и 33 минуты.

30-летний Кукушкин занимает в рейтинге ATP 92-е место, а 28-летний Чорич идет на 28-й строчке. Казахстанец выиграл все три очные встречи у хорвата.

Напомним, в стартовой игре третья ракетка мира Марин Чилич в трех сетах победил казахстанца Дмитрия Попко. После матча Чилич назвал соперника «солидным игроком».

Победа Кукушкина помогла Казахстану сравнять счет в матче с Хорватией. Четвертьфинал продолжится парной встречей, в которой Александр Недовесов и Тимур Хабибулин встретятся с встретятся с Иваном Додигом и Николой Мектичем. Игра пройдет 7 апреля и начнется в 19:00 по времени Астаны. Еще две одиночные игры состоятся в заключительный день — 8 апреля.

Выступая за свою страну, не могу не отдавать всего себя для победы - Михаил Кукушкин о матче Кубка Дэвиса
Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас!
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф
Россияне сравняли счет в матче с австрийцами в Кубке Дэвиса
Дерби Манчестера, Ливерпуля и Мадрида: что смотреть на выходных
Олимпийский чемпион Легков завершил международную карьеру
Два «Зенита» сыграют в финале чемпионата России по волейболу
Названы новые возможные соперники Нурмагомедова на турнире UFC
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь