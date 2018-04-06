Россия — Австрия — 1:1: что это было?
После первого дня в матче Кубка Дэвиса в группе I между сборными России и Австрии — 1:1. Андрей Рублев и Даниил Медведев удивили. Один со знаком «минус», другой — со знаком «плюс».
После первого дня в матче Кубка Дэвиса в группе I между сборными России и Австрии — 1:1. Андрей Рублев и Даниил Медведев удивили. Один со знаком «минус», другой — со знаком «плюс».
Даниил МЕДВЕДЕВ — Себастьян Офнер — 6:1, 6:2
Андрей РУБЛЕВ — Деннис Новак — 6:7 (5:7), 4:6.
НОВАК БОЛЬШЕ ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ?
С нового сезона в Кубке Дэвиса новые правила. Те, кто выступают в элитной Мировой группе — там в эти выходные, например, проходит суперматч Испания — Германия,
Капитан пожаловавшей в Москву сборной Австрии Штефан Кубек выразил мнение, что такие изменения, особенно сокращение числа партий, на руку более слабым соперникам. Выиграть два сета все же легче, и вероятность случайных исходов повышается.
Примерно так и получилось с первой ракеткой России Андреем Рублевым. 20-летнему москвичу, занимающему 35-е место в мировом рейтинге, противостоял 24-летний Деннис Новак, который сейчас — 195-й. И это высшая позиция в его карьере.
Впрочем, перед матчем Рублев рассказал, что после совместных тренировок в межсезонье он очень высокого мнения об игре австрийца, и что его низкий рейтинг ни о чем не говорит.
В пятницу на быстром корте «Лужников» Деннис действительно выглядел здорово.
— Мне кажется, это покрытие хорошо ему подходит, — констатировал Рублев. — Он любит быструю игру без особой смены ритма. И здесь ему было удобно.
Новак отлично подавал, хорошо принимал — нередко на вылет, действовал быстро и много очков зарабатывал собственными усилиями, а не за счет чужих ошибок.
В первом сете Рублев вел с брейком 2:1, а потом 5:4, и вот за эту упущенную подачу было особенно обидно. Потому что она во многом предопределила исход встречи. Соперники впоследствии разбирались на
Австриец сделал брейк в третьем гейме второй партии и впервые в матче вышел вперед. При счете 3:5 соперники провели упорный гейм на подаче Новака, но до
Рублев же признал: играйся поединок из пяти сетов, как раньше, ему было бы легче дожать оппонента.
— Сложно сказать, что именно не получилось, — сказал россиянин на
— Не ощущали ли вы последствия акклиматизации после перелета из Майами?
— На корте чувствовал себя хорошо. Не было такого, чтобы чувствовал себя усталым или играл без внимания.
— Как вы думаете, в формате пяти сетов у вас было бы больше шансов победить?
— Да, думал об этом. Я только к концу второго сета начал разыгрываться.
Новак же нашел такое объяснение своему успеху.
— В начале я очень сильно нервничал, но потом смог успокоиться. У нас был довольно упорный матч, который мог повернутья в любую сторону. Думаю, что в концовке я чуть больше хотел победить, чем мой соперник.
ПОБЕДА ЗА 44 МИНУТЫ НАД УЧЕНИКОМ ТИМА
Даниил Медведев, заявленный в сборной России вторым номером, в двух предыдущих матчах за сборную России потерпел два поражения. А в дебютном домашнем поединке одержал победу. Да еще какую!
Его соперник 21-летний Себастьян Офнер, в отличие от Новака, успел отметиться
Московской публике Офнер не смог показать вообще ничего. Или ему не позволил соперник. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:1 за 16 (!) минут, а весь матч — 6:1, 6:2 за 44. Восемь эйсов, 90 процентов очков, выигранных на первом мяче, четыре реализованных
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Уже в субботу решится судьба путевки в
«Россия
На субботнюю парную комбинацию Шамиль Тарпищев уже заявил вместо Евгения Донского Андрея Рублева. Он сыграет вместе с Кареном Хачановым. Хотя сам капитан подчеркивал, что не склонен переоценивать успех российского дуэта в Майами. Но так у команды появится больше вариантов в одиночных поединках, а у самого Андрея — дополнительная возможность реабилитироваться.
Мария НИКУЛАШКИНА
из Лужников.