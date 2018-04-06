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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Австрия — 1:1: что это было?

После первого дня в матче Кубка Дэвиса в группе I между сборными России и Австрии — 1:1. Андрей Рублев и Даниил Медведев удивили. Один со знаком «минус», другой — со знаком «плюс».

Источник: AFP 2018

Даниил МЕДВЕДЕВ — Себастьян Офнер — 6:1, 6:2
Андрей РУБЛЕВ — Деннис Новак — 6:7 (5:7), 4:6.

НОВАК БОЛЬШЕ ХОТЕЛ ПОБЕДИТЬ?

С нового сезона в Кубке Дэвиса новые правила. Те, кто выступают в элитной Мировой группе — там в эти выходные, например, проходит суперматч Испания — Германия, по-прежнему играют в формате пяти сетов и три полноценных дня. Для всех остальных количество тенниса сократилось. В низших дивизионах матчи проводятся только по пятницам и субботам, а каждая встреча играется до двух выигранных сетов.

Капитан пожаловавшей в Москву сборной Австрии Штефан Кубек выразил мнение, что такие изменения, особенно сокращение числа партий, на руку более слабым соперникам. Выиграть два сета все же легче, и вероятность случайных исходов повышается.

Примерно так и получилось с первой ракеткой России Андреем Рублевым. 20-летнему москвичу, занимающему 35-е место в мировом рейтинге, противостоял 24-летний Деннис Новак, который сейчас — 195-й. И это высшая позиция в его карьере.

Впрочем, перед матчем Рублев рассказал, что после совместных тренировок в межсезонье он очень высокого мнения об игре австрийца, и что его низкий рейтинг ни о чем не говорит.

В пятницу на быстром корте «Лужников» Деннис действительно выглядел здорово.

— Мне кажется, это покрытие хорошо ему подходит, — констатировал Рублев. — Он любит быструю игру без особой смены ритма. И здесь ему было удобно.

Новак отлично подавал, хорошо принимал — нередко на вылет, действовал быстро и много очков зарабатывал собственными усилиями, а не за счет чужих ошибок.

В первом сете Рублев вел с брейком 2:1, а потом 5:4, и вот за эту упущенную подачу было особенно обидно. Потому что она во многом предопределила исход встречи. Соперники впоследствии разбирались на тай-брейке, где шли очко в очко, и Новак оказался сильнее — 7:6 (7:5).

Австриец сделал брейк в третьем гейме второй партии и впервые в матче вышел вперед. При счете 3:5 соперники провели упорный гейм на подаче Новака, но до брейк-пойнтов дело не дошло. В ключевые моменты записной аутсайдер демонстрировал крепкие нервы. Он свою подачу отстоял, а в следующем гейме Рублев спас два матчбола. Концовка получилась немного нервной, но Деннис выстоял и праздновал победу — 7:6 (7:5), 6:4. Позже он назвал ее одной из самых важных в карьере.

Рублев же признал: играйся поединок из пяти сетов, как раньше, ему было бы легче дожать оппонента.

— Сложно сказать, что именно не получилось, — сказал россиянин на пресс-конференции. — На самом деле, все решила пара очков. Особенно в первом сете. У меня был большой шанс выиграть первый сет. Чуть-чуть не сложилось.

— Не ощущали ли вы последствия акклиматизации после перелета из Майами?

— На корте чувствовал себя хорошо. Не было такого, чтобы чувствовал себя усталым или играл без внимания.

— Как вы думаете, в формате пяти сетов у вас было бы больше шансов победить?

— Да, думал об этом. Я только к концу второго сета начал разыгрываться.

Новак же нашел такое объяснение своему успеху.

— В начале я очень сильно нервничал, но потом смог успокоиться. У нас был довольно упорный матч, который мог повернутья в любую сторону. Думаю, что в концовке я чуть больше хотел победить, чем мой соперник.

ПОБЕДА ЗА 44 МИНУТЫ НАД УЧЕНИКОМ ТИМА

Андрей РУБЛЕВ | Источник: AFP 2018

Даниил Медведев, заявленный в сборной России вторым номером, в двух предыдущих матчах за сборную России потерпел два поражения. А в дебютном домашнем поединке одержал победу. Да еще какую!

Его соперник 21-летний Себастьян Офнер, в отличие от Новака, успел отметиться кое-какими результатами. В прошлом году, начав с квалификации, он дошел до третьего круга Уимблдона, а потом добрался до полуфинала домашнего грунтового турнира в Китцбюэле. Сейчас он — 141-й в мировой классификации. Любопытно, что его личным тренером является Вольфганг Тим, отец первой ракетки Австрии и седьмой мира Доминика Тима, не приехавшего в Россию из-за травмы лодыжки.

Московской публике Офнер не смог показать вообще ничего. Или ему не позволил соперник. Медведев выиграл первый сет со счетом 6:1 за 16 (!) минут, а весь матч — 6:1, 6:2 за 44. Восемь эйсов, 90 процентов очков, выигранных на первом мяче, четыре реализованных брейк-пойнта из четырех и более чем двукратное преимущество по выигранным мячам в целом — таков итог матча Даниила с австрийским ровесником. Это, помимо прочего, было еще и красиво. Трибуны то и дело охала после его выстрелов по линиям или эффектного завершения комбинаций.

— Рейтинг все-таки имеет значение, — сказал Медведев в интервью у корта после матча. Он, надо полагать, не жалел о переходе на трехсетовый формат. — Я сейчас хорошо себя чувствую и играю хорошо. Завтра в паре точно не выйду, а в одиночке готов сыграть снова.

Уже в субботу решится судьба путевки в плей-офф Мировой группы. Для того, чтобы получить ее, одной из команд нужно добыть два очка.

«Россия по-прежнему фаворит, — сказал Новак, австрийский герой дня. — Ее шансы, несмотря на мою победу, все равно намного выше наших. Но, возможно, теперь хозяева поймут, что у нас тоже серьезные намерения».

На субботнюю парную комбинацию Шамиль Тарпищев уже заявил вместо Евгения Донского Андрея Рублева. Он сыграет вместе с Кареном Хачановым. Хотя сам капитан подчеркивал, что не склонен переоценивать успех российского дуэта в Майами. Но так у команды появится больше вариантов в одиночных поединках, а у самого Андрея — дополнительная возможность реабилитироваться.

Мария НИКУЛАШКИНА
из Лужников.

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