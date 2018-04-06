Рублев готов сыграть в парном матче Кубка Дэвиса против австрийцев

В пятницу в Москве стартовал матч второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. После первого дня счет равный 1−1. Андрей Рублев проиграл австрийцу Деннису Новаку, Даниил Медведев обыграл Себастиана Офнера. На субботний парный матч изначально у сборной России были заявлены Евгений Донской и Карен Хачанов, но в пятницу капитан команды Шамиль Тарпищев сообщил, что Донского заменит Рублев.

«Я готов сыграть в паре. Я и сегодня сыграл свой одиночный матч нормально, и разыгрался по его ходу. Было бы пять сетов — мог иметь больше шансов на победу», — сказал Рублев.