Светлана Кузнецова: В моём сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя

— Светлана, как прошло восстановление после травмы кисти, полученной на US Open? Теперь вы в полной боевой готовности и можете играть в полную силу?

— Да, жизнь внесла свои коррективы в мои планы. Травма — это очень неприятная ситуация, никогда не знаешь, как повлияет на организм, а значит и на карьеру в целом… В прошлом году у меня была операция, реабилитация продолжается до сих пор, я восстанавливаюсь, тренируюсь шесть дней в неделю, в какой бы стране ни находилась. В феврале были усиленные сборы в Дубае с моим тренером. Приезжая в Москву, тоже не расслабляюсь, занимаюсь в зале, работаю на корте по несколько часов в день. В любом случае, работать на все сто процентов своих возможностей — это мой настрой всегда.



— Вы производите впечатление очень сильной и уверенной в себе женщины, которая, как говорится, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт. Не считаете, что мужчины могут побаиваться слишком сильных и самодостаточных женщин?

— Я не думала об этом: каждому человеку своя пара. Боится — значит просто люди разные. Я из семьи спортсменов: мой папа вырастил и растит чемпионов, моя мама — шестикратная чемпионка мира, брат — серебряный призёр Олимпийских игр. Это мой характер, мой образ жизни.



— Позволяете себе выдохнуть и расслабиться? Как проводите свободное время?

— Отдых нужен — это восстановление сил. Вот только отдохнуть во время сезона возможности, конечно, нет. В период реабилитации я смогла переключиться и правильно использовать это время, попробовала себя на телевидении, стала заниматься своим развитием. Как только появляется свободное время, стараюсь наконец встретиться с друзьями, пообщаться, ведь дружеские посиделки при моём графике — большая редкость.



— Пару лет назад вы заявили, что замуж не хотите и о свадьбе не мечтаете. Сейчас что-то изменилось?

— Личную жизнь обсуждать совсем не хочу… Считаю, что счастье любит тишину.



— Давайте без подробностей, свободно ли сейчас ваше сердце?

— В моём сердце теннис. Пока я так расставляю приоритеты для себя.



— Как считаете, кто в паре должен быть лидером — мужчина или женщина? Или они должны быть равноправными партнерами?

— В разных отношениях позиции разные, такие вещи ведь очень индивидуальны. Надо уметь идти на компромиссы, уметь слушать близкого человека и понимать, что отношения — это не игра.



— Вы явно не из тех женщин, которые переживают из-за возраста и считают, что женщина к определенному возрасту должна обзавестись семьей. Что можете посоветовать тем, кто не настолько уверен в себе, как вы?

— Надо заниматься собой, не зависеть от мнения окружающих. Найдите то, что вам действительно интересно, ставьте цели и отдавайтесь этому процессу полностью. Уверенность придёт с результатами, но сидеть и ждать чуда, счастья, успеха, идеального мужчину — это утопия. Надо действовать!



— Судя по фото в Instagram, главным мужчиной в вашей жизни на сегодняшний день является ваш любимый пёс Дольче. У него даже есть своя страница в Instagram, где в подписях к фото он трогательно «называет» вас мамой. Вы сами ведёте его страницу?

— Я очень люблю собак. Дольче мне как ребенок, он мой самый лучший друг! Я с детства мечтала о собаке, и рада, что у меня появилась возможность завести питомца. Аккаунт Дольче веду я, конечно, стараюсь вести его с юмором. Кстати, мы рады новым подписчикам!



— У вас много татуировок. Есть ли среди них посвящённые вашему любимцу?