Австриец Новак назвал победу над Рублевым в Кубке Дэвиса одной из главных в своей карьере

Рублев проиграл Новаку в первой игре матча второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу австрийца. Счет в матче стал 1−0 в пользу сборной Австрии.

«Для меня победа над Рублевым очень важна — одна из главных в моей карьере. Я играл невероятно хорошо, — сказал Новак. — Уверен, что Рублев обязательно будет в первой десятке мирового рейтинга».

Позднее в пятницу россиянин Даниил Медведев сыграет с австрийцем Себастианом Офнером.

По мнению Новака, сборная России остается фаворитом противостояния. «Хотя, после этой игры российская команда, думаю, станет иначе смотреть на нас — понимать, на что мы способны», — сказал Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.