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19:38 (мск), источник: ТАСС

Рублев: Акклиматизация не является причиной неудачи в первой игре Кубка Дэвиса

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Акклиматизация не является причиной поражения российского теннисиста Андрея Рублева в матче Кубка Дэвиса с командой Австрии. Об этом журналистам заявил сам Рублев.

В пятницу Рублев проиграл в первом одиночном поединке австрийцу Деннису Новаку — 6:7 (5:7), 4:6.

«У меня были возможности и большой шанс выиграть первый сет. Но мой соперник показал очень классную игру для себя, хорошо принимал и подавал, — сказал Рублев. — У меня были возможности переломить игру, сравнять, но не удалось ими воспользоваться».

«Акклиматизация на мне особо не сказалась — не был уставшим или сонным. Я бы не сказал, что хорошо играл сегодня, но не сказал бы, что и плохо. Показал обычную игру», — добавил Рублев, который позже других игроков присоединился к сборной, прилетев из США.

«Меня не удивила игра соперника, но другие могли удивиться, как игрок с таким рейтингом может действовать против меня таким образом», — признался Рублев.

Позднее в пятницу россиянин Даниил Медведев сыграет с австрийцем Себастьяном Офнером.

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