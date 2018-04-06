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Наоми Осака стала лучшей теннисисткой марта по версии WTA
Японка Наоми Осака победила в номинации «Лучшая теннисистка марта» по версии посетителей официального сайта WTA.
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Японка Наоми Осака победила в номинации «Лучшая теннисистка марта» по версии посетителей официального сайта WTA.
За представительницу Японии отдали свои голоса 52% участников опроса. Второе место заняла россиянка Дарья Касаткина (20%), на третьем расположилась американка Слоан Стивенс (15%), а на четвёртом — латвийка Елена Остапенко (13%).
Напомним, что в марта Осака стала чемпионкой турнира в