Наоми Осака стала лучшей теннисисткой марта по версии WTA

За представительницу Японии отдали свои голоса 52% участников опроса. Второе место заняла россиянка Дарья Касаткина (20%), на третьем расположилась американка Слоан Стивенс (15%), а на четвёртом — латвийка Елена Остапенко (13%).



Напомним, что в марта Осака стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе.