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17:50 (мск), источник: Sports.kz

Казахстан стартовал с поражения в матче Кубка Дэвиса с Хорватией

В Вараждине стартовал матч ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Хорватии, сообщает Sports.kz.

В первой игре казахстанский теннисист Дмитрий Попко проиграл третьей ракетке мира хорвату Марину Чиличу — 2:6, 1:6, 2:6. Таким образом, сборная Казахстана уступает — 0:1. Во втором матче дня сойдутся Михаил Кукушкин и Борн Чорич.

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