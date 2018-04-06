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Казахстан стартовал с поражения в матче Кубка Дэвиса с Хорватией
В Вараждине стартовал матч ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Хорватии, сообщает Sports.kz.
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В Вараждине стартовал матч ¼ финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Хорватии, сообщает Sports.kz.
В первой игре казахстанский теннисист Дмитрий Попко проиграл третьей ракетке мира хорвату Марину Чиличу — 2:6, 1:6, 2:6. Таким образом, сборная Казахстана уступает — 0:1. Во втором матче дня сойдутся Михаил Кукушкин и Борн Чорич.