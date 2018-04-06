Alo: Состояние Джоковича составляет около $ 175 млн

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» помимо призовых зарабатывает написанием книг о теннисе. Около $ 110 млн Джокович за свою карьеру получил в качестве призовых в различных турнирах. Ещё десятки миллионов серб заработал, участвуя в рекламных съёмках.

С 2015 по 2016 год он был шестым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Но в последние девять месяцев доходы теннисиста сократились. Так, с Уимблдона 2017 года он в качестве призовых получил лишь около $ 625 тыс.