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14:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Alo: Состояние Джоковича составляет около $ 175 млн

Состояние сербского теннисиста Новака Джоковича оценивается примерно в $175 млн, сообщает Alo.

Источник: AP 2018

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» помимо призовых зарабатывает написанием книг о теннисе. Около $ 110 млн Джокович за свою карьеру получил в качестве призовых в различных турнирах. Ещё десятки миллионов серб заработал, участвуя в рекламных съёмках.

С 2015 по 2016 год он был шестым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Но в последние девять месяцев доходы теннисиста сократились. Так, с Уимблдона 2017 года он в качестве призовых получил лишь около $ 625 тыс.

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