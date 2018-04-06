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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Пучек досрочно вышла из декрета, чтобы стать капитаном сборной Беларуси в КФ

Татьяна Пучек прокомментировала своё возвращение на пост капитана женской сборной Беларуси в Кубке Федерации и оценила потенциал подопечных.

Она досрочно вышла из декрета, чтобы приступить к работе с командой.

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«Приятно, когда про тебя не забывают и что оказалась среди тех кандидатур, которым было предложено занять пост капитана. Не понаслышке знаю, какая это непростая и ответственная должность, знаю, какие ставятся перед командой задачи. Понятно, что работа предстоит очень серьёзная. Но взвесив все «за» и «против», я согласилась. Для меня это предложение было очень неожиданным. Ведь я планировала выходить из декретного отпуска не ранее 2019 года. Но председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Семенович Тетерин умеет убеждать…

Безусловно, за эти два года девчонки очень прибавили в игре, в профессионализме. Скажу по-другому: это уже совершенно другие игроки. Саша Саснович уже в топ-50, Арина рядом с топ-50, Вера Лапко ожидаемо приближается к первой сотне, у Лиды Морозовой прекрасные результаты в паре. Они заслуженно сражались в прошлом году в финале Кубка Федерации, готовы и могут конкурировать на самом высоком теннисном уровне.

Для меня как капитана и для всей команды в целом главной целью и мечтой является победа в Кубке Федераций. Конечно, это крайне сложная задача. Болельщики познали вкус финала и хотят увидеть нашу команду в нем ещё не раз, хоть сделать это будет крайне сложно. Ведь есть ещё десятка очень сильных команд, которые также рвутся к победе. Планы и цели у нас громадные, и мы будем делать всё, чтобы осуществить нашу мечту, — цитирует Пучек официальный сайт Белорусской теннисной федерации.

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