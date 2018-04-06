Пучек досрочно вышла из декрета, чтобы стать капитаном сборной Беларуси в КФ

Она досрочно вышла из декрета, чтобы приступить к работе с командой.

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«Приятно, когда про тебя не забывают и что оказалась среди тех кандидатур, которым было предложено занять пост капитана. Не понаслышке знаю, какая это непростая и ответственная должность, знаю, какие ставятся перед командой задачи. Понятно, что работа предстоит очень серьёзная. Но взвесив все «за» и «против», я согласилась. Для меня это предложение было очень неожиданным. Ведь я планировала выходить из декретного отпуска не ранее 2019 года. Но председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Семенович Тетерин умеет убеждать…

Безусловно, за эти два года девчонки очень прибавили в игре, в профессионализме. Скажу по-другому: это уже совершенно другие игроки. Саша Саснович уже в топ-50, Арина рядом с топ-50, Вера Лапко ожидаемо приближается к первой сотне, у Лиды Морозовой прекрасные результаты в паре. Они заслуженно сражались в прошлом году в финале Кубка Федерации, готовы и могут конкурировать на самом высоком теннисном уровне.