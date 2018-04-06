Организаторы теннисного турнира раскритиковали Серену Уильямс

«При всем уважении к Серене, ей 36 лет, И она весит 90 кг! Я жду другого от женского тенниса.



Лучшей теннисистской была Штеффи Граф. Если бы она не играла в теннис, а занималась легкой атлетикой, то была бы олимпийской чемпионкой на 400, 800 и 1500 метров», — заявил румынский бизнесмен.



Цириак также негативно отозвался о равных призовых в мужском и женском теннисе.



«Тут в бизнес вмешивается политика. На моем турнире призовые для мужчин и женщин одинаковые. Но доход от женского турнира — это только 25%. Мужчины спрашивают меня: «Ион, сколько еще ты будешь платить женщинам из наших денег?» — сообщил 78-летний Цириак.