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11:36 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Организаторы теннисного турнира раскритиковали Серену Уильямс

Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак критически отозвался о лидере женского тенниса Серене Уильямс.

Источник: Reuters

«При всем уважении к Серене, ей 36 лет, И она весит 90 кг! Я жду другого от женского тенниса.

Лучшей теннисистской была Штеффи Граф. Если бы она не играла в теннис, а занималась легкой атлетикой, то была бы олимпийской чемпионкой на 400, 800 и 1500 метров», — заявил румынский бизнесмен.

Цириак также негативно отозвался о равных призовых в мужском и женском теннисе.

«Тут в бизнес вмешивается политика. На моем турнире призовые для мужчин и женщин одинаковые. Но доход от женского турнира — это только 25%. Мужчины спрашивают меня: «Ион, сколько еще ты будешь платить женщинам из наших денег?» — сообщил 78-летний Цириак.

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