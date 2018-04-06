Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Кудрявцева и Среботник сыграют в полуфинале парного турнира в Чарльстоне
Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник обыграли американку Бетани
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Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник обыграли американку Бетани
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудрявцева и Среботник не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали четыре
В полуфинале соревнований Volvo Car Open Кудрявцева и Среботник встретятся либо с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой, либо с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич.