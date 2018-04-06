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10:23 (мск), источник: GoTennis.ru

Кудрявцева и Среботник сыграют в полуфинале парного турнира в Чарльстоне

Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник обыграли американку Бетани Маттек-Сэндс и чешку Андреа Главацкову со счётом 7/5, 6/2 в четвертьфинале парного турнира в Чарльстоне.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудрявцева и Среботник не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали один брейк.

В полуфинале соревнований Volvo Car Open Кудрявцева и Среботник встретятся либо с украинкой Надеждой Киченок и австралийкой Анастасией Родионовой, либо с украинкой Катериной Бондаренко и сербкой Александрой Крунич.

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