Кудрявцева и Среботник сыграют в полуфинале парного турнира в Чарльстоне

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Кудрявцева и Среботник не выполнили ни одного эйса, дважды ошиблись при подаче и реализовали четыре брейк-пойнта, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и сделали один брейк.