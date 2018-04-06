Рублев заявил, что будет в дальнейшем играть в паре с Хачановым на крупных турнирах ATP

«Безусловно, мы будем играть с Кареном в паре в дальнейшем, в том числе на “Мастерсах” и других крупных турнирах. Совместное выступление на “Ролан Гаррос” мы пока не обсуждали. У нас приоритет — это выступление в одиночном разряде, поэтому, к примеру, на Уимблдоне мы вряд ли сыграем в паре, поскольку там матчи состоят из пяти сетов. Хочется подходить полностью отдохнувшими к одиночным встречам», — сказал Рублев.