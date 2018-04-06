Дарья Касаткина: Чувствовала себя намного более комфортно, чем пару дней назад

«Очень непривычно видеть повсюду плакаты с моим изображением. Разумеется, мне очень приятно ощущать такую поддержку, но вместе с ней приходит и давление.

Сегодня я чувствовала себя намного более комфортно, чем пару дней назад. Я буквально летала по корту, и это не может не радовать. Надеюсь, что с каждым матчем моя уверенность будет увеличиваться, — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.