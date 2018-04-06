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Дарья Касаткина: Чувствовала себя намного более комфортно, чем пару дней назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над румынкой
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над румынкой
«Очень непривычно видеть повсюду плакаты с моим изображением. Разумеется, мне очень приятно ощущать такую поддержку, но вместе с ней приходит и давление.
Сегодня я чувствовала себя намного более комфортно, чем пару дней назад. Я буквально летала по корту, и это не может не радовать. Надеюсь, что с каждым матчем моя уверенность будет увеличиваться, — приводит слова Касаткиной