Новый шанс команды Тарпищева: Россия принимает Австрию сильнейшим составом

6 апреля. 16:00.

Андрей Рублев — Деннис Новак.

Даниил Медведев — Себастьян Офнер.

7 апреля. 14:00.

Евгений Донской/Карен Хачанов — Юрген Мельцер/Филипп Освальд.

Рублев — Офнер.

Медведев — Новак.

Победитель матча сыграет в плей-офф Мировой группы.

ТИМ НЕ ПРИЕХАЛ

Последние несколько лет обновленная сборная России балансирует на грани Мировой группы. В 2017-м дружина Шамиля Тарпищева впервые за пять лет выступала в элитном дивизионе и проиграла в гостях Сербии с Новаком Джоковичем во главе. Потом было досадное поражение от Венгрии в плей-офф. Так и получилось, что в сезоне-2018 Россия оказалась во втором по значимости дивизионе — группе I. Хорошо хоть «посеянной» под вторым номером и первый круг пропускала. А Австрия оспаривала право приехать в Москву у Белоруссии. Тогда солировал Доминик Тим, но в Москве его нет.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе седьмая ракетка мира получил неприятную травму лодыжки и теперь старательно восстанавливается, чтобы быть готовым к грунтовой части сезона — самой важной для него.

Капитан сборной Австрии Штефан Кубек и не скрывал, что потеря лидера для его команды существенна.

— Никто не может заменить Тима, потому что он игрок тop-10. Но я рад, что с нами в Москве Юрген (Мельцер. — Прим. «СЭ»), что он здоров и готов играть. Его опыт, в том числе участия в Кубке Дэвиса, хорошее подспорье для нас, — сказал он.

Мельцер, кстати, был членом той сборной Австрии, проиграв которой в 2012 году, Россия надолго покинула Мировую группу. Тогда он принес своей команде два очка в трех матчах.

Сейчас 36-летний теннисист, завершавший карьеру, но решивший вернуться — лишь 583-й в рейтинге ATP и в Москве заявлен только на парную комбинацию. При этом сам ветеран утверждает, что будет готов в случае чего выступить и в одиночке.

Пока же капитан Кубек заявил в качестве первого и второго номеров Себастьяна Офнера и Денниса Новака. Они занимают в классификации ATP только 141-е и 195-е места. Однако первая ракетка России Андрей Рублев, тренировавшийся с австрийцами в межсезонье, подчеркнул, что низкий рейтинг соперников ни о чем не говорит.

— Эти ребята прекрасно умеют играть в теннис, и не надо смотреть, где они там стоят, — сказал наш теннисист после жеребьевки.

ЯВНЫЙ ФАВОРИТ

Россия же собрала на первый за полтора года домашний матч сильнейший состав — Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медеведев и Евгений Донской. Все они входят в тop-100 мирового рейтинга. В команде есть и перспективный Роман Сафиуллин, но пока у него статус запасного.

Тарпищев ждал Тима. И именно для того, чтобы усложнить ему жизнь, в качестве покрытия был выбран хард. Даже несмотря на то, что уже на следующей неделе начинаются турниры на грунте.

— В отсутствие Тима наша команда — явный фаворит, есть только проблема с адаптацией игроков. Хотя мы подобное уже неоднократно проходили, — сказал капитан нашей сборной.

Речь о Рублеве и Хачанове, сильнейших по рейтингу российских теннисистах. Они неожиданно дошли до финала «Мастерса» в Майами в паре. Еще в субботу играли против знаменитых братьев Брайанов, а в Москву прилетели только во вторник. Утверждают, впрочем, что чувствуют себя хорошо и тренируются наравне с партнерами.

— Я прилетел только во вторник вечером — позже всех, — с улыбкой сказал Рублев. — Но все вроде бы хорошо. Днем из-за смены часовых поясов не засыпаю.

Тарпищев, надо полагать, пришлось поломать голову над тем, кого выставить на матчи в первый день. Кого из четверки не выпусти на корт — каждый в высокой долей вероятности принесет команде очки. Заявил капитан в итоге Рублева и Медведева. Объяснение было таким: Медведев давно вернулся в Европу, отдохнул и провел хорошую подготовительную работу. А Рублев сам рвался в бой. «Дайте сыграть!» — говорил он. Кто бы сомневался. Бойцовские качества этого парня, особенно в матчах за сборную, давно не вызывают ни у кого сомнений.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА

С сезона-2018 матчи Кубка Дэвиса в низших дивизионах проводятся по экспериментальным правилам. Все встречи играются в формате трех сетов, а не пяти, как в Мировой группе. А сам матч занимает два дня, а не три. Причем парная встреча проводится в субботу первым запуском, а не в последнюю очередь, как у девушек в Кубке федерации. После нее предусмотрен обязательный получасовой перерыв перед одиночками, чтобы ключевые игроки могли играть и тут, и там.

Дуэт Рублева и Хачанова Тарпищев, кстати, несмотря на громкий успех в Майами, не особо склонен восхвалять. «Они не играли в парный теннис, а действовали как два одиночника, набирая очки за счет подачи и мощных ударов», — пояснил он. Сами теннисисты тоже, смеясь, вспоминали: «Когда нам противостояли сыгранные дуэты, они пытались разыгрывать какие-то комбинации, а мы били изо всех сил, напролом».