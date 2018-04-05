Даниил Медведев: Стычка с Циципасом? В хоккее люди вообще дерутся

Источник: Спорт-Экспресс

Мария НИКУЛАШКИНА

из Лужников

— Из Майами вернулся в Монако, где я живу. Взял пару дней отдыха, что достаточно редко удается. Потом начал тренироваться. Чувствую себя прекрасно и играю вроде бы хорошо, — сообщил 22-летний теннисист.

— Турнир в Майами закрывает первую треть сезона. Как оцениваете ее для себя?

— Конечно, всегда хочется большего, чего бы ты ни сделал. Но если оценивать объективно, я очень хорошо провел старт сезона. Если бы меня до начала года спросили, буду ли я доволен, если покажу такой теннис и наберу столько очков, ответил бы: «Очень». Самое главное, что я очень хорошо провел предсезонку и теперь вместе с тренером продолжаю начатую работу. Конечно, всегда есть куда прибавлять. И о чем-то я, может быть, даже жалею. Но в целом мой уровень повышается. Это касается и самой игры, и физического состояния.

Я сильно изменился. Если раньше я проигрывал, то мне обязательно нужно было дня два, чтобы отдохнуть. Не хотелось вообще думать о теннисе и о чем-либо еще. Сейчас все по-другому. В Майами после проигранного (Александру Звереву. — Прим. «СЭ») матча, хоть он и продолжался два с половиной часа, утром мы отправились в тренажерный зал. Провели полноценную тренировку и только после этого спокойно полетели домой. Это играет роль. Я стал намного выносливее. В этом году у меня было уже несколько матчей, где не я, а мои соперники не выдерживали физически.

— Можете сказать, что изменили свое отношение к теннису?

— Могу сказать, что повзрослел. Поумнел немного.

— После завоевания первого титула в Сиднее для вас что-то изменилось?

— Это, скорее, как ступень наверх. Разумеется, выиграть титул было очень приятно. Это то, к чему стремишься. Потом, конечно, нацеливаешься на более крупные турниры — категории «500», «Мастерсы»… Но даже Роджер Федерер, думаю, радуется, когда побеждает на турнире категории «250». Победа в Сиднее пока, наверное, высшая точка в моей карьере. С другой стороны, в теннисе через два дня всегда наступает новый турнир, и эмоции быстро забываются. В моем случае сразу начинался Australian Open, к нему нужно было серьезно готовиться.

— Вы не поехали защищать очки за прошлогодний финал в Индию.

— Мне не особо там понравилось. К тому же, после того, как я в прошлом году сыграл финал в Ченнае, было очень тяжело акклиматизироваться и привыкать к разнице во времени в Австралии. Я получил травму и не смог нормально подготовиться к турниру «Большого шлема». Поэтому я решил вместо Индии ехать на челленджер в Австралии — проиграл в первом круге (Улыбается.).

— Запаниковали?

— Естественно! Сразу в голову полезли мысли о том, что я что-то делаю не так, что с ракеткой что-то не так и вообще все не то. После такого было особенно приятно выиграть турнир в Сиднее, начав его с квалификации. Смешно получилось: я мог бы дойти на челленджере до полуфинала и радоваться этому, но тогда в Сидней вообще бы не попал.

ПРИЯТНО ИГРАТЬ ЗА СТРАНУ

— Пока у вас не слишком позитивный опыт игр за сборную в Кубке Дэвиса. Что для вас значат эти матчи?

— Мне просто приятно быть в команде. Нравится проводить неделю со своими друзьями, играть на хороших стадионах при эмоциональной публике за свою страну. К сожалению, пока я провел только два матча и оба проиграл. При этом в дебютном матче в Сербии я получил хороший опыт — сыграл против Новака (Джоковича. — Прим. «СЭ»), понял свои ошибки, которые как раз стараюсь исправить в этом году.

Сейчас против Австрии, конечно, будет очень тяжело играть. Есть давление, потому что мы играем дома, и нужно выходить в плей-офф, чтобы потом бороться за Мировую группу. И соперник вроде слабее нас, но при этом все знают, что они умеют хорошо играть, а в одном отдельном матче можно случиться все, что угодно. Постараюсь показать все, на что способен.

— Это для вас будет первый домашний матч за сборную России. Много пригласили друзей и знакомых?

— Несколько друзей попросили билеты. Надеюсь, что придут поболеть. Я вообще надеюсь на хорошую поддержку публики. Ведь у нас собралась очень сильная команда. Наверное, самая сильная за последние 10 лет. Хотя мне совсем не хочется показаться нескромным. Причем все ребята молодые, даже Женя Донской — для современного тенниса у него прекрасный возраст. Хотелось бы, чтобы люди пришли посмотреть, как мы играем.

ЦИЦИПАС, ПО-МОЕМУ, ЗАБЛОКИРОВАЛ МЕНЯ В СОЦСЕТЯХ

— Нельзя не спросить, что произошло между вами и Стефаносом Циципасом в Майами (греческий теннисист назвал Медведева «ср*** русским», россиянин ответил затяжной гневной цитатой).

— Не могу сказать, что произошло что-то особенное. Если взять другие виды спорта, там постоянно случается нечто подобное. В хоккее люди вообще дерутся, в футболе орут друг на друга. В теннисе просто такое не принято. Но бывает, что уж. Думаю, мы не первые, кто повздорил на корте. Я на него зла не держу. Сам знаю, что во время матча можно сказать и сделать многое, о чем потом будешь жалеть. Что случилось — то случилось.

— Общаясь с болельщиками в Инстаграме, он признал, что поступил неправильно. Перед вами лично извинялся?

— Нет (улыбается). Я больше скажу: он заблокировал меня в Инстаграме, насколько я понимаю. Я пытался один раз зайти, как раз после матча — не получилось. Это было смешно. Мне, пожалуй, его извинения не нужны. Не потому что я не хочу этих извинений, а потому что я к этому всегда просто относился: случилось что-то на корте, бывает, забыли. Я ему ответил прямо на корте. Не жалею, но и не могу сказать, что горжусь своим поведением. Что было — то было. Все прошло, я забыл. Если он со мной поздоровается, я с ним тоже поздороваюсь.

— До этого случая вы со Стефаносом общались?

— Нет, поэтому мне тяжело судить о его словах. Если бы это был не он, а, скажем, Карен, мы бы обнялись сразу после матча в раздевалке, извинились бы друг перед другом. А с Циципасом мы раньше не общались. Видимо, и не будем.

— Организаторы решили провести жеребьевку матча с Австрией на обновленной Большой спортивной арене «Лужников». Вы смогли осмотреть стадион. Понравился?

— Крутой! Я раньше тут, честно сказать, ни разу не был и не знаю, как он выглядел. Но могу сказать, что побывал на нескольких стадионах в Европе, и «Лужники» — очень хорошая арена. Чувствуется, что тут будет хорошо смотреть футбол. Может быть, если получится, даже смогу приехать на чемпионат мира.

— Решающая стадия чемпионата мира совпадает по срокам с Уимблдоном, а финалы двух турниров — в один день.