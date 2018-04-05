Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу

Источник: AP 2018

Эта неделя в мужском туре полностью посвящена Кубку Дэвиса, точнее второму раунду этих соревнований. В Мировой группе пройдут четвертьфиналы с участием нескольких представителей топ-10: Надаль (1-я ракетка мира), Чилич (3), Зверев (4), Иснер (9). Что касается проигравших сборных в 1/8 финала (в феврале), то они пропускают апрельские встречи и готовятся к сентябрьскому плей-офф. В группе I, напротив, вступают в борьбу все сеяные, не игравшие в первом круге, в том числе и сборная России. Победители этой стадии как раз и пробьются в осенние стыковые матчи, по итогам которых будет полностью сформирована Мировая группа-2019, которая, возможно, будет уже проведена в новом формате. Но это решится отдельно — по итогам Ассамблеи ITF.

Кубок Дэвиса. Мировая группа. ¼ финала Дата проведения: 6—8 апреля . Италия — Франция

Генуя. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Фабио Фоньини (20-я ракетка мира в одиночном разряде/90-я ракетка мира в парном разряде), Паоло Лоренци (57/96), Андреас Сеппи (62/226), Маттео Берреттини (104/469), Симоне Боллели (163/228) — Люка Пуи (11/131), Адриан Маннарино (25/232), Пьер-Юг Эрбер (79/13), Жереми Шарди (80/108), Николя Маю (112/9).

Отказались от участия: Ришар Гаске (37), Жо-Вильфрид Цонга (38), Гаэль Монфис (42), Бенуа Пэр (47), Жюльен Беннето (59), Жиль Симон (72).

6.04, пт. 12:30 мск. Сеппи — Пуи, Фоньини — Шарди.

7.04, сб. 15:00 мск. Болелли/Лоренци — Эрбер/Маю.

8.04, вс. 12:30 мск. Фоньини — Пуи, Сеппи — Шарди.



Четвертьфиналы Мировой группы собрали довольно сильные составы, причём в каждой паре есть свои интересные моменты. В Генуе сыграют Италия — Франция. Гости потеряли много игроков из-за травм. В частности, Цонга на днях в очередной раз был прооперирован. А ведь французы — действующие обладатели Кубка. Но всё равно у них длинная скамейка и есть все шансы продлить серию из пяти побед с учётом прошлого розыгрыша, даже несмотря на то, что хозяева во главе с Фабио Фоньини как раз предстали в идеальном состоянии.

Испания — Германия

Валенсия. Plaza de Toros de Valencia. Грунт, открытые корты.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Рафаэль Надаль (1/-), Роберто Баутиста-Агут (17/550), Фелисьяно Лопес (31/25), Давид Феррер (33/548), Марк Лопес (-/22) — Александр Зверев (4/147), Филипп Кольшрайбер (34/-), Ян-Леннард Штруфф (60/50), Максимилиан Мартерер (73/483), Тим Пуэц (308/120).

Отказались от участия: Пабло Карреньо-Буста (12), Альберт Рамос (23), Фернандо Вердаско (36) — Петер Гоёвчик (50), Миша Зверев (55).

6.04, пт. 12:30 мск. Феррер — А. Зверев, Надаль — Кольшрайбер.

7.04, сб. 15:00 мск. Ф. Лопес/М. Лопес — Пуэц/Штруфф.

8.04, вс. 12:00 мск. Надаль — А. Зверев, Феррер — Кольшрайбер.

В Валенсии главной звездой матча Испания — Германия обещает стать Рафаэль Надаль. После того, как испанец снялся из-за травмы с пятого сета четвертьфинала Australian Open против Мария Чилича, Рафаэль не играл больше двух месяцев. Поединок пройдёт на специально воздвигнутом грунтовом корте на арене для боёв быков. Надаль за время своего отсутствия в туре вернулся на первое место рейтинг-листа ATP после того, как Федерер не смог защитить очки на американских «Мастерсах». Теперь же Рафе нужно защищать много очков на грунте, иначе и он потеряет лидерство. И матч Кубка Дэвиса в Валенсии должен стать ещё для него игровой подготовкой к тяжёлому грунтовому сезону, где у него не будет права на ошибку. Кроме того, Надаль подошёл к матчу Испания — Германия с потрясающим показателем побед подряд — 22. Это является повторением лучшего в истории «страйка», который есть также на счету ирландца Оуэна Кэйси и южноафриканца Уэйна Феррейры. Начнёт Рафа матч Кубка Дэвиса поединком против Филиппа Кольшрайбера, так что в случае успех в нём выйдет в единоличные лидеры. У гостей тоже есть в составе представитель топ-5 — Александр Зверев, только что добравшийся до финала «Мастерса» Майами. Так что лёгкой прогулки у Надаля и компании быть не должно.

Хорватия — Казахстан

Вараждин. Varazdin Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Марин Чилич (3/316), Борна Чорич (28/814), Виктор Галович (191/617), Иван Додиг (408/10), Никола Мектич (-/33) — Михаил Кукушкин (92/552), Александр Недовесов (235/288), Дмитрий Попко (258/523), Денис Евсеев (551/731), Тимур Хабибулин (786/262).

Отказались от участия: Иво Карлович (88, завершил выступления за сборную) — Александр Бублик (146).

6.04, пт. 15:00 мск. Чилич — Попко, Чорич — Кукушкин.

7.04, сб. 16:00 мск. Додиг/Мектич — Хабибулин/Недовесов.

8.04, вс. 15:00 мск. Чилич — Кукушкин, Чорич — Попко.

Хорватов поведёт в бой третья ракетка мира, финалист Australian Open Марин Чилич. Да и второй номер хозяев Борна Чорич постепенно тоже становится грозной силой. Лидер же гостей — Михаил Кукушкин — откатился уже к границе первой сотни, но опыта игры за сборную ему не занимать. Кстати, для команды Казахстана выход в четвертьфинал Мировой группы — это повторение личного рекорда. Подопечные Диаса Доскараева уже в пятый раз пробились в восьмёрку сильнейших и в случае успеха в Вараждине улучшат своё достижение.

США — Бельгия

Нэшвилл, Теннесси. Curb Event Center. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -8 часов.

Участники: Джон Иснер (9/51), Сэм Куэрри (14/70), Джек Сок (16/26), Стив Джонсон (52/130), Райан Харрисон (54/17) — Рубен Бемельманс (110/264), Йорис де Лор (319/324), Сандер Жиль (1182/84), Йоран Флиген (1593/98).

Отказались от участия: Джаред Дональдсон (51) — Давид Гоффен (10), Стив Дарси (143).

Действующий победитель: Франция.

Джон Иснер приехал из Майами в Нэшвилл в роли главного героя. Он только что выиграл первый в карьере «Мастерс» и, кстати, разом стал первой ракеткой своей сборной, хотя в предварительной заявке значился лишь третьим за Соком и Куэрри. До ½ финала в парном разряде там же, в Майами, добрались Куэрри с Джонсоном. Так что команда США подошла во всеоружии к домашнему четвертьфиналу против Бельгии. А вот у гостей в заявке отсутствует их лидер — Давид Гоффен.

Группа I. Зона Европа/Африка. ¼ финала Чехия — Израиль

Острава. RT Torax Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Иржи Веселы (65/122), Адам Павлашек (208/1226), Вацлав Шафранек (233/337), Лукаш Росол (242/443), Роман Ебавы (-/57) — Дуди Села (98/189), Эдан Лешем (276/428), Ишай Олиел (570/1475), Джонатан Эрлих (-/86).

Отказались от участия: Томаш Бердых (18).

6.04, пт. 16:00 мск. Веселы — Лешем, затем Павлашек — Села.

7.04, сб. 13:00 мск. Ебавы/Росол — Эрлих/Олиел, Веселы — Села, Павлашек — Лешем.

Швеция — Португалия

Стокгольм. Royal Tennis Hall. Хард, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Элиас Имер (133/301), Маркус Эрикссон (312/323), Микаэль Имер (355/491), Фред Симонссон (734/331), Роберт Линдстедт (-/66) — Жоау Соуза (70/206), Гастау Элиаш (106/579), Педро Соуза (117/-), Жоау Домингеш (198/821).

6.04, пт. 18:00 мск. М. Имер — Ж. Соуза, Э. Имер — Элиаш.

7.04, сб. 14:00 мск. Эрикссон/Линдстедт — Элиаш/Ж. Соуза, Э. Имер — Ж. Соуза, М. Имер — Элиаш.

Словакия — Босния и Герцеговина

Братислава. NTC Arena. Грунт, помещение.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Андрей Мартин (118/704), Мартин Клижан (130/417), Йозеф Ковалик (138/245), Норберт Гомбош (147/686), Игор Зеленай (-/105) — Дамир Джумхур (32/158), Мирза Башич (95/725), Томислав Бркич (253/277), Нерман Фатич (749/835).

Отказались от участия: Лукаш Лацко (107).

6.04, пт. 17:00 мск. Гомбош — Джумхур, Клижан — Башич.

7.04, сб. 15:00 мск. Мартин/Зеленай — Башич/Бркич, Клижан — Джумхур, Гомбош — Башич.

Россия — Австрия

Москва. МСА «Лужники». Хард, помещение.

Участники: Андрей Рублёв (35/106), Карен Хачанов (40/68), Даниил Медведев (49/353), Евгений Донской (85/396), Роман Сафиуллин (385/980) — Себастьян Офнер (141/-), Деннис Новак (195/784), Юрген Мельцер (586/414), Филипп Освальд (-/49), Тристан-Самуэль Вайсборн (-/99).

Отказались от участия: Доминик Тим (7), Геральд Мельцер (114).

6.04, пт. 16:00 мск. Рублёв — Новак, Медведев — Офнер.

7.04, сб. 14:00 мск. Донской/Хачанов — Ю. Мельцер/Освальд, Рублёв — Офнер, Медведев — Новак.

Если реформы в Мировой группе Кубка Дэвиса пока намечены только на 2019 год, то в группе I уже с нынешнего розыгрыша введено достаточно много новшеств. Теперь в заявке команд значится не 4 игрока, а пять (в Мировой группе тоже), что даёт капитанам сборных больше вариативности при определении участников на каждый поединок. Матчи в первой группе теперь разыгрываются не из пяти сетов, а из трёх. В результате продолжительность матча сократилась с трёх до двух дней. В пятницу, как обычно, играются две одиночки, а в субботу — парная комбинация и две оставшиеся одиночки. А воскресенье получается бонусным выходным днём для игроков, чтобы пораньше переехать на следующие, уже индивидуальные турниры.

Этот новый формат сборная России опробует в матче против сборной Австрии на МСА «Лужники». Помимо уже имеющих опыт выступления за главную российскую команду Рублёва, Хачанова, Медведева и Донского пятым запасным капитан россиян Шамиль Тарпищев заявил 20-летнего дебютанта Романа Сафиуллина. На пятничные одиночки Тарпищев номинировал Рублёва и Медведева. Капитан объяснил своё решение тем, что что Медведев давно в Москве и уже прошёл этап адаптации, поэтому его участие не подлежало сомнению. А на вторую пятничную одиночку пришлось выбирать между Рублёвым и Хачановым, каждый из которых рвался в бой. Предпочтение было отдано Андрею, как первой ракетке России.