Кубок Дэвиса. Надаль возвращается, а Рублёв ведёт россиян в Мировую группу
Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.
Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.
Эта неделя в мужском туре полностью посвящена Кубку Дэвиса, точнее второму раунду этих соревнований. В Мировой группе пройдут четвертьфиналы с участием нескольких представителей топ-10: Надаль (1-я ракетка мира), Чилич (3), Зверев (4), Иснер (9). Что касается проигравших сборных в 1/8 финала (в феврале), то они пропускают апрельские встречи и готовятся к сентябрьскому
Генуя. Valletta Cambiaso ASD. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Фабио Фоньини (20-я ракетка мира в одиночном разряде/90-я ракетка мира в парном разряде), Паоло Лоренци (57/96), Андреас Сеппи (62/226), Маттео Берреттини (104/469), Симоне Боллели (163/228) — Люка Пуи (11/131), Адриан Маннарино (25/232),
Отказались от участия: Ришар Гаске (37),
6.04, пт. 12:30 мск. Сеппи — Пуи, Фоньини — Шарди.
7.04, сб. 15:00 мск. Болелли/Лоренци — Эрбер/Маю.
8.04, вс. 12:30 мск. Фоньини — Пуи, Сеппи — Шарди.
Четвертьфиналы Мировой группы собрали довольно сильные составы, причём в каждой паре есть свои интересные моменты. В Генуе сыграют Италия — Франция. Гости потеряли много игроков
Валенсия. Plaza de Toros de Valencia. Грунт, открытые корты.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Рафаэль Надаль (1/-), Роберто
Отказались от участия: Пабло
6.04, пт. 12:30 мск. Феррер — А. Зверев, Надаль — Кольшрайбер.
7.04, сб. 15:00 мск. Ф. Лопес/М. Лопес — Пуэц/Штруфф.
8.04, вс. 12:00 мск. Надаль — А. Зверев, Феррер — Кольшрайбер.
В Валенсии главной звездой матча Испания — Германия обещает стать Рафаэль Надаль. После того, как испанец снялся
Вараждин. Varazdin Arena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Марин Чилич (3/316), Борна Чорич (28/814), Виктор Галович (191/617), Иван Додиг (408/10), Никола Мектич (-/33) — Михаил Кукушкин (92/552), Александр Недовесов (235/288), Дмитрий Попко (258/523), Денис Евсеев (551/731), Тимур Хабибулин (786/262).
Отказались от участия: Иво Карлович (88, завершил выступления за сборную) — Александр Бублик (146).
6.04, пт. 15:00 мск. Чилич — Попко, Чорич — Кукушкин.
7.04, сб. 16:00 мск. Додиг/Мектич — Хабибулин/Недовесов.
8.04, вс. 15:00 мск. Чилич — Кукушкин, Чорич — Попко.
Хорватов поведёт в бой третья ракетка мира, финалист Australian Open Марин Чилич. Да и второй номер хозяев Борна Чорич постепенно тоже становится грозной силой. Лидер же гостей — Михаил Кукушкин — откатился уже к границе первой сотни, но опыта игры за сборную ему не занимать. Кстати, для команды Казахстана выход в четвертьфинал Мировой группы — это повторение личного рекорда. Подопечные Диаса Доскараева уже в пятый раз пробились в восьмёрку сильнейших и в случае успеха в Вараждине улучшат своё достижение.
Нэшвилл, Теннесси. Curb Event Center. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -8 часов.
Участники: Джон Иснер (9/51), Сэм Куэрри (14/70), Джек Сок (16/26), Стив Джонсон (52/130), Райан Харрисон (54/17) — Рубен Бемельманс (110/264), Йорис де Лор (319/324), Сандер Жиль (1182/84), Йоран Флиген (1593/98).
Отказались от участия: Джаред Дональдсон (51) — Давид Гоффен (10), Стив Дарси (143).
Действующий победитель: Франция.
Джон Иснер приехал из Майами в Нэшвилл в роли главного героя. Он только что выиграл первый в карьере «Мастерс» и, кстати, разом стал первой ракеткой своей сборной, хотя в предварительной заявке значился лишь третьим за Соком и Куэрри. До ½ финала в парном разряде там же, в Майами, добрались Куэрри с Джонсоном. Так что команда США подошла во всеоружии к домашнему четвертьфиналу против Бельгии. А вот у гостей в заявке отсутствует их лидер — Давид Гоффен.
Острава. RT Torax Arena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Иржи Веселы (65/122), Адам Павлашек (208/1226), Вацлав Шафранек (233/337), Лукаш Росол (242/443), Роман Ебавы (-/57) — Дуди Села (98/189), Эдан Лешем (276/428), Ишай Олиел (570/1475), Джонатан Эрлих (-/86).
Отказались от участия: Томаш Бердых (18).
6.04, пт. 16:00 мск. Веселы — Лешем, затем Павлашек — Села.
7.04, сб. 13:00 мск. Ебавы/Росол — Эрлих/Олиел, Веселы — Села, Павлашек — Лешем.
Стокгольм. Royal Tennis Hall. Хард, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Элиас Имер (133/301), Маркус Эрикссон (312/323), Микаэль Имер (355/491), Фред Симонссон (734/331), Роберт Линдстедт (-/66) — Жоау Соуза (70/206), Гастау Элиаш (106/579), Педро Соуза (117/-), Жоау Домингеш (198/821).
6.04, пт. 18:00 мск. М. Имер — Ж. Соуза, Э. Имер — Элиаш.
7.04, сб. 14:00 мск. Эрикссон/Линдстедт — Элиаш/Ж. Соуза, Э. Имер — Ж. Соуза, М. Имер — Элиаш.
Братислава. NTC Arena. Грунт, помещение.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Андрей Мартин (118/704), Мартин Клижан (130/417), Йозеф Ковалик (138/245), Норберт Гомбош (147/686), Игор Зеленай (-/105) — Дамир Джумхур (32/158), Мирза Башич (95/725), Томислав Бркич (253/277), Нерман Фатич (749/835).
Отказались от участия: Лукаш Лацко (107).
6.04, пт. 17:00 мск. Гомбош — Джумхур, Клижан — Башич.
7.04, сб. 15:00 мск. Мартин/Зеленай — Башич/Бркич, Клижан — Джумхур, Гомбош — Башич.
Москва. МСА «Лужники». Хард, помещение.
Участники: Андрей Рублёв (35/106), Карен Хачанов (40/68), Даниил Медведев (49/353), Евгений Донской (85/396), Роман Сафиуллин (385/980) — Себастьян Офнер (141/-), Деннис Новак (195/784), Юрген Мельцер (586/414), Филипп Освальд (-/49),
Отказались от участия: Доминик Тим (7), Геральд Мельцер (114).
6.04, пт. 16:00 мск. Рублёв — Новак, Медведев — Офнер.
7.04, сб. 14:00 мск. Донской/Хачанов — Ю. Мельцер/Освальд, Рублёв — Офнер, Медведев — Новак.
Если реформы в Мировой группе Кубка Дэвиса пока намечены только на 2019 год, то в группе I уже с нынешнего розыгрыша введено достаточно много новшеств. Теперь в заявке команд значится не 4 игрока, а пять (в Мировой группе тоже), что даёт капитанам сборных больше вариативности при определении участников на каждый поединок. Матчи в первой группе теперь разыгрываются не из пяти сетов, а из трёх. В результате продолжительность матча сократилась с трёх до двух дней. В пятницу, как обычно, играются две одиночки, а в субботу — парная комбинация и две оставшиеся одиночки. А воскресенье получается бонусным выходным днём для игроков, чтобы пораньше переехать на следующие, уже индивидуальные турниры.
Этот новый формат сборная России опробует в матче против сборной Австрии на МСА «Лужники». Помимо уже имеющих опыт выступления за главную российскую команду Рублёва, Хачанова, Медведева и Донского пятым запасным капитан россиян Шамиль Тарпищев заявил 20-летнего дебютанта Романа Сафиуллина. На пятничные одиночки Тарпищев номинировал Рублёва и Медведева. Капитан объяснил своё решение тем, что что Медведев давно в Москве и уже прошёл этап адаптации, поэтому его участие не подлежало сомнению. А на вторую пятничную одиночку пришлось выбирать между Рублёвым и Хачановым, каждый из которых рвался в бой. Предпочтение было отдано Андрею, как первой ракетке России.
Капитану гостей Штефану Кубеку выбирать особо было не из кого, поскольку два из пятерых его игроков чистые парники — Освальд и Вайсборн, а опытнейший Юрген Мельцер, скорее, исполняет в команде роль