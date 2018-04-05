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19:49 (мск), источник: Советский спорт

«Мой любимый игрок — Леброн Джеймс». Карен Хачанов — о теннисе и не только

Карен Хачанов — о предстоящем матче Кубка Дэвиса против Австрии (6—8 апреля), недавнем финале в Майами и своей любви к баскетболу.

Источник: Советский спорт

«В БАСКЕТБОЛЕ БОЛЕЮ ЗА «КЛИВЛЕНД»

Во втором круге Australian Open Карен Хачанов лишь в упорной борьбе уступил Хуану-Мартину Дель-Потро. В феврале он выиграл второй титул в карьере — в Марселе. На прошлой неделе вместе с Андреем Рублевым дебютировал в финале «Мастерса» — в Майами. Сейчас россиянин занимает 40-е место в рейтинге и в эти выходные готовится сыграть за нашу сборную против австрийцев в Кубке Дэвиса. Мы встретились с Кареном после жеребьевки матча, прошедшей на большой арене «Лужников».

— Шамиль Тарпищев только что сказал — все теннисисты здорово играют в футбол. Вы, получается, тоже? — первый вопрос Хачанову.
— Если честно, давно уже не играл. В детстве часто бегал с мячом, но все-таки из-за моих габаритов и роста мне больше нравится другой командный вид — баскетбол. Вот им серьезно увлекаюсь!

— Следите? Играете?
— И то, и другое. Пару лет назад бывал здесь, недалеко, на площадке под мостом на Воробьевых горах, где собираются стритболисты. Сейчас, конечно, на это не хватает времени. Но если появляется возможность — с удовольствием готов побросать мяч в кольцо.

— На матчи какие-то ходите?
— Вот, наконец, побывал на играх НБА. Никогда раньше не был, а тут в Майами сразу три раза сходил! — смеется Карен. — Раз уж мы там задержались из-за пары, удалось выбраться на встречи «Хит». Потрясающее шоу — очень все зрелищно и атмосфера незабываемая. Но вообще сам болею за «Кливленд».

— С чего бы?
— Леброн Джеймс — мой любимый игрок! И помню, конечно, как наши ребята — Тимофей Мозгов и Саша Каун — стали с «Кавс» чемпионами в 2016 году.

— Тут, в обновленных «Лужниках», раньше были?
— Нет, сейчас — первый раз. Знаю, сборная здесь недавно играла с Бразилией, но я в это время был в Америке… Хотя летом, надеюсь, получится выбраться на какие-нибудь матчи чемпионата мира. По датам я как раз на пару дней заеду в Москву. Если появится шанс прийти в «Лужники» — обязательно им воспользуюсь.

«ФИНАЛ В МАЙАМИ НАС НЕ УДИВИЛ»

— Вернемся к теннису. Удивили сами себя тем, что вышли в финал в паре в Майами?
— В общем, нет. Чему удивляться? И я, и Андрей хорошо выступаем в одиночном разряде. А парники с такими, как мы, играть не любят. Боятся. Конечно, они пытаются делать то, что хорошо умеют — выходить к сетке, бить с лета… Но с нашими ударами от задней линии им справиться непросто. И это рушит их теннис.

— Пусть даже эти парники — чемпионы «Больших шлемов»?
— Да. Понятно, что ребята — серьезные спортсмены, я с этим не спорю. И все свои титулы они заслужили по праву. Плюс им помогает сыгранность, опыт, ведь многие играют друг с другом годами. Но все-таки два сильных одиночника вместе сильнее тех, кто выступает только в паре. В этом никакой новости нет.

— Тогда сильно расстроились, что в финале не сумели справиться с Брайанами?
— Конечно, хотелось победить. Тем более, это «Мастерс»! Мы были близки — взяли первый сет, могли оставить за собой и второй… Но многое решило всего пара очков во второй партии, на тай-брейке. Потом уже Боб и Майк нас дожали.

— Чего вам не хватило?
— Опыта, спокойствия, везения… Всего по чуть-чуть. Где-то Брайаны сыграли просто здорово, где-то мы допустили пару глупых, ненужных ошибок.

— Вы с Рублевым нечасто выступаете вместе. Во Флориде в этом сезоне играли пару первый раз.
— Просто многое упирается в личный график. Не всегда мы ездим на одни и те же турниры. Не всегда можем попасть по рейтингу в сетку — в этом случае приходится искать других партнеров. Но когда есть возможность, то заявляемся вместе — на «Ролан Гарросе» так было, на US Open… Да много где еще.

«МЕДВЕДЕВ ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО»

— Вы в этом сезоне завоевали второй титул, были другие хорошие результаты. Довольны, как складывается год?
— В целом — да. В межсезонье я снова начал работать с Ведраном Мартичем — бывшим тренером Горана Иванишевича. Он меня уже тренировал — год или полтора, еще по юниорам. Потом было сотрудничество с Гало Бланко — и мы проработали почти четыре года. Но в итоге решили расстаться. Так что я вернулся к Мартичу, и пока всем доволен. Чувствую, что прибавляю, стараюсь прогрессировать. И действительно в этом сезоне было немало хороших матчей.

— Уверенность растет?
— Разумеется.

— Значит, есть планы выиграть еще пару титулов в ближайшее время?
— На каждый турнир приезжаешь, чтобы бороться за победу. Иначе какой смысл вообще играть? Другое дело, что я стараюсь не забегать вперед. Думаю не сразу о титуле, а лишь о предстоящем матче. Так и настраиваюсь — день ото дня к каждой конкретной игре.

— Турнир в Майами запомнился конфликтом между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом. Готовы прокомментировать этот эпизод?

Напомним — после поражения от Медведева в первом круге Циципас, пожав сопернику руку, по дороге к скамейке сказал «долбанный русский». Что, разумеется, взбесило Даниила. В итоге россиянин разразился гневной тирадой в адрес представителя Греции, советуя ему «заткнуться» и требуя «посмотреть мне в глаза». Интересный факт — Циципас является сыном российской теннисистки Юлии Сальниковой и внуком футболиста сборной СССР, олимпийского чемпиона Мельбурна Сергея Сальникова.

— Считаю, Даня все сделал правильно. Жестко ответил, поставил Циципаса на место.

-Часто приходится сталкиваться с подобным хамством?
— Бывает, хотя конкретно этот случай — особый, со мной такого не было. Не знаю, как я бы среагировал на месте Даниила. Вообще, есть в Туре «едкие» игроки, которые могут что-нибудь бросить в твой адрес. Особенно, если недовольны результатом или сознательно стараются вывести тебя из себя. Имен называть не буду, но такие персонажи встречаются. И отношение к ним соответствующее. Конечно, стараешься не реагировать, но когда ты и так весь на адреналине, сдержаться непросто. Бывало, что и я ругался. Нечасто, но все же.

«В АМЕРИКЕ ЗА МЕСЯЦ НАДОЕЛО»

— Не обидно, что не удалось задержаться в Майами на пару дней? Курорт, все-таки.
— Вот уж нет! Я и так в Америке целый месяц провел. Надоело. Хотелось уже оттуда уехать. В Москву или в Европу. Планировал три-четыре дня отдохнуть, но поскольку мы дошли до финала, на отдых остался всего один день. Да и тот провел в самолете.

— Но силы на Кубок Дэвиса есть?
— Конечно. Я прилетел в понедельник, во вторник уже начал тренироваться. В целом, чувствую себя нормально.

— Почему решили постелить хард? Ведь начинается грунтовый сезон.
— Не хотели, чтобы приехал Доминик Тим. Расчет был на то, что он начнет подготовку к грунту и не захочет лететь в Москву. Правда, в итоге Тим получил травму в Индиан-Уэлсе, так что не сыграл бы за Австрию в любом случае. Но решение- то принимали заранее, еще в начале февраля.

— Самим теперь будет сложнее адаптироваться к другому покрытию?
— Конечно, но выбора особого нет. Я люблю готовиться к грунту две недели — сразу после Майами, если нет игр за сборную. Успеваю и психологически от турниров отдохнуть, и дома побывать, и потренироваться нормально. Сейчас на все про все будет семь дней. Но что поделать? Придется справляться с ситуацией так.

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