«Россия — однозначный фаворит». Итоги жеребьевки матча Кубка Дэвиса с Австрией

Источник: Советский спорт

«У НАС ЕСТЬ ШАНС. НО МАЛЕНЬКИЙ»

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев… Кого из этой троицы Шамиль Тарпищев заявит на первые одиночные встречи? В этом, пожалуй, и таилась единственная интрига жеребьевки. «Лишним», в итоге, оказался Карен. В итоге в пятницу Медведев встретится с Себастьяном Офнером, Рублев — с Деннисом Новаком. Расклад на субботнюю пару и воскресные игры формально известен. Но вряд ли капитаны обойдутся без замен.

— Как проходит подготовка к матчу? — первый вопрос австрийцам на обязательной пресс-конференции.

— В целом, все идет по плану. Мы прилетели в понедельник, во вторник уже провели тренировки. С кортом — полный порядок, с ребятами — тоже. Надеюсь, что выступим хорошо, — признается капитан гостей Стефан Кубек.

— По Красной площади погулять успели?

— Да, прямо перед жеребьевкой. Красивое место, чудесная погода… Нам очень понравилось. Так что наделали немало фотографий.

— С Рублевым и Медведевым раньше встречались?

— В официальных матчах — нет, — рассказывает Новак. — Хотя в прошлом декабре мы вместе с Андреем проводили сбор на Тенерифе. Несколько дней тренировались друг с другом.

— Я видел много матчей Даниила по телевизору, хотя мы тоже раньше не встречались, — признается Офнер. — Тем не менее, примерно представляю, чего от него ждать. Посмотрим, как получится это использовать в пятницу.

— Юрген, вы раньше были игроком топ-10. Готовы сейчас при необходимости помочь команде? — вопрос уже Мельтцеру.

— Готов-то я всегда. Но мы решили, что в настоящий момент в пятницу лучше будет сыграть Деннису и Себастьяну. Они находятся в лучшей форме, и у них больше шансов на хороший результат. Хотя нельзя исключать, что будут замены. Если понадобится — я в любой момент выйду на корт.

— Филипп, вы прошлой осенью выиграли в Москве «Кубок Кремля» в парном разряде. Приятно снова вернуться в наш город? — Освальда тоже не обделили вниманием.

— Разумеется, но я понимаю, что ситуация — совершенно другая. На Кубке Кремля я играл в паре с Максом Мирным. Он хоть и из Белоруссии, но его отлично знают в России, так что трибуны активно болели за нас. Сейчас я вряд ли могу рассчитывать на такую поддержку. Будет гораздо сложнее, — улыбается австриец.

— Тот факт, что матчи Кубка Дэвиса теперь проводятся из трех сетов, а не из пяти, как-то влияет на расклад сил?

— Думаю, да, — кивает головой Кубек. — Понятно, что на бумаге сборная России — безусловный фаворит. Но в трех сетах аутсайдеру приходится немного легче. Так что у нас есть шанс. Пусть маленький, но шанс.

«ФУТБОЛ ПОМОГАЕТ СПЛОТИТЬСЯ»

— Конечно, в матчах из трех сетов фактор внезапности повышается в разы, — соглашается с австрийским коллегой капитан нашей команды Шамиль Тарпищев. — В пяти партиях более высококлассный игрок всегда возьмет свое за счет уровня игры и надежности. В коротких же встречах вероятность неожиданного поражения больше. Может сказаться вопрос адаптации, случайности… В общем, тут Кубек прав.

— Почему на пятничные одиночки заявили именно Рублева и Медведева?

— По Медведеву вопросов не было в принципе. Он раньше всех прилетел в Москву, уже прошел адаптацию, хорошо себя чувствует и готов играть. Что касается второго игрока, то тут мы решили отталкиваться от рейтинга. Андрей стоит выше всех, плюс он сам выказал желание выйти на корт. Вот пусть и играет, — смеется Тарпищев, обнимая Рублева за плечи.

— Вы-то акклиматизацию уже прошли? — вопрос уже Рублеву и Хачанову, которые в прошлую субботу играли в Майами финал в парном разряде, где уступили Бобу и Майку Брайанам.

— В целом, проблем не ощущается, — признается Андрей. — Карен прилетел в Москву в понедельник, я позже всех — во вторник вечером. Но разницу во времени не чувствую. Сплю нормально, сложностей с режимом нет. Уже успели провести здесь тренировки. Так что, думаю, к матчам — готов.

— За счет чего вам удалось успешно выступить в Майами?

— Парные игроки — даже самые сильные — не любят играть против тех, кто лучше в одиночке, — рассуждает Карен. — Никто из них не может так же классно действовать при ударах от задней линии, как мы. В этом было наше преимущество.

— Мы брали свое за счет постоянных атакующих действий, агрессивного тенниса, — продолжает Андрей. — Парники к этому не особо привычны. Они делают упор на стратегии, перебегания, схемы… А у нас никакой схемы нет. Просто прем напролом — вот и вся тактика!

— Новак сказал, что вы успели потренироваться с ним на Тенерифе.

— Было дело, — кивает Рублев. — Доминик Тим традиционно проводит там предсезонный сбор и привозит с собой многих сильных австрийцев. Так получилось, что в прошлом году на пару дней пригласили еще и меня. Вообще, Новак и Оффер — серьезные игроки. Несмотря на то, что в рейтинге стоят не очень высоко. Бороться с ними будет непросто.