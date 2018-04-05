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13:15 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Участие Медведева в одиночных матчах Кубка Дэвиса не вызывало сомнений

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Выступление теннисиста Даниила Медведева за сборную России в одиночных встречах матча второго раунда Первой группы (зона Европа/Африка) Кубка Дэвиса против команды Австрии не вызвало сомнений. Об этом во время пресс-конференции рассказал капитан россиян Шамиль Тарпищев.

Игры между российскими и австрийскими теннисистами пройдут 6—7 апреля в Москве на корте МСА в «Лужниках», победитель данного раунда получит право сыграть в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Национальную команду в одиночных матчах представят Андрей Рублев и Даниил Медведев. В четверг прошла жеребьевка встреч.

«Состав у нас ровный, мог играть любой. Медведев прошел лучше акклиматизацию, его участие не вызывало сомнений, — отметил Тарпищев. — Относительно вторых матчей мы выставили игрока с наивысшим рейтингом — у нас это Рублев. Регламент с заявкой в пять игроков идет на пользу командам с длинной скамейкой и нам, соответственно».

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