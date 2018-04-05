Рублёв и Новак откроют матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия
В Москве состоялась жеребьёвка матча первой
В Москве состоялась жеребьёвка матча первой
Игры пройдут
Первыми, в пятницу, 6 апреля, сыграют Рублёв и Новак, а затем матч проведут Медведев и Офнер. По правилам, во второй день соревнования можно будет делать неограниченное количество замен.
В субботу состоится парный матч, на который заявлены: от России — Евгений Донской и Карен Хачанов, от Австрии — Юрген Мельцер и Филип Освальд.
По новому регламенту все поединки играются до победы в двух сетах, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.