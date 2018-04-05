Рублёв и Новак откроют матч Кубка Дэвиса Россия — Австрия

Источник: РИА "Новости"

Игры пройдут 6—7 апреля на Малой спортивной арене «Лужники». На одиночные матчи капитаны команд номинировали: Андрея Рублёва и Даниила Медведева (Россия), Себастьяна Офнера и Денниса Новака (Австрия).

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Первыми, в пятницу, 6 апреля, сыграют Рублёв и Новак, а затем матч проведут Медведев и Офнер. По правилам, во второй день соревнования можно будет делать неограниченное количество замен.