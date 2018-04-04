Чарльстон. Ирина-Камелия Бегу сыграет с Дарьей Касаткиной в третьем круге

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 27-летняя Бегу не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 17-летняя Лиу ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.