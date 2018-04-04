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23:03 (мск), источник: GoTennis.ru

Чарльстон. Ирина-Камелия Бегу сыграет с Дарьей Касаткиной в третьем круге

38-я ракетка мира, румынка Ирина-Камелия Бегу, оказалась сильнее американки Клэр Лиу, занимающей 202-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира в Чарльстоне, — 6/4, 6/2.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 27-летняя Бегу не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 17-летняя Лиу ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и сделала один брейк. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В третьем круге соревнований Volvo Car Open Бегу скрестит ракетки с россиянкой Дарьей Касакиной.

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