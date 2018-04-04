Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Чарльстон. Ирина-Камелия Бегу сыграет с Дарьей Касаткиной в третьем круге
38-я ракетка мира, румынка
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38-я ракетка мира, румынка
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время 27-летняя Бегу не выполнила ни одного эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
В третьем круге соревнований Volvo Car Open Бегу скрестит ракетки с россиянкой Дарьей Касакиной.