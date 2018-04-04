Шамиль Тарпищев: В разных странах появилось слишком много больных игроков
В преддверии матча второго круга «Кубка Дэвиса» между сборными России и Австрии на Малой спортивной арене Лужников прошли традиционные
В преддверии матча второго круга «Кубка Дэвиса» между сборными России и Австрии на Малой спортивной арене Лужников прошли традиционные
— Шамиль Анвярович, как Вы оцениваете состояние наших ребят?
— У всех оно разное. В лучших кондициях находятся Медведев, Донской и Сафиуллин, а Рублёв и Хачанов прибыли только вчера и пока проходят акклиматизацию. У обоих лишь сегодня были первые тренировки.
— Как Вы относитесь к предполагаемой реформе «Кубка Дэвиса»? Поддержат ли её на Ассамблее ITF?
— ITF находится в поиске. Международной федерации тенниса необходимо решить несколько задач.
Моё мнение таково: нужно проводить розыгрыш «Кубка Дэвиса» в нынешнем формате раз в два года. А самой Международной федерации тенниса в освободившиеся в календаре недели организовать серию своих турниров, аналогичных «Мастерсам» ATP. Благодаря сотрудничеству с компанией «Космос» средства для этого должны быть. И у ITF появится возможность привлекать звёзд и провозглашать своего полноценного чемпиона мира.
— Почему такая же реорганизация не задела и женские командные соревнования — «Кубок Федерации»?
— Предполагается. Но на втором этапе.
— Впервые матч «Кубка Дэвиса» с участием сборной России пройдёт в течение двух дней и с матчами, состоящими из трёх сетов. Вам нравится такой формат?
— Это несомненный плюс для ведущих игроков. Матчи «Кубка Дэвиса» всегда страдали от теннисного календаря: многое зависело от того, на каком континенте проходили предыдущие соревнования и где предстояли следующие турниры. Три сета играть легче, чем пять. Как будет в этот раз, пока судить трудно.
— По какой причине Вы выбрали в качестве покрытия кортов хард?
— Мы исходили из того, что в матче примет участие Тим. Именно поэтому и выбрали хард. Сейчас для нас главное это адаптация Хачанова и Рублёва.
— Не так давно Серена Уильямс призналась в том, что принимала запрещённые препараты по так называемому медицинскому исключению. На Ваш взгляд, можно ли это назвать лазейкой в антидопинговых правилах?
— Хороший вопрос. Да, это узаконенная лазейка. В разных странах появилось слишком много больных игроков. В МОК есть правило: если допинговый скандал не выходит в публичную сферу, Международный олимпийский комитет не вмешивается, оставляя всё на совести федераций по соответствующим видам спорта. Минувшие спорные ситуации.