Шамиль Тарпищев: В разных странах появилось слишком много больных игроков

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— Шамиль Анвярович, как Вы оцениваете состояние наших ребят?

— У всех оно разное. В лучших кондициях находятся Медведев, Донской и Сафиуллин, а Рублёв и Хачанов прибыли только вчера и пока проходят акклиматизацию. У обоих лишь сегодня были первые тренировки.

— Как Вы относитесь к предполагаемой реформе «Кубка Дэвиса»? Поддержат ли её на Ассамблее ITF?

— ITF находится в поиске. Международной федерации тенниса необходимо решить несколько задач. Во-первых, необходимо изыскать средства, чтобы разговаривать с ATP и WTA на одной ступени. Дело в том, что ITF фактически готовит игроков для профессиональных туров. И ей необходимы средства. Турниры «Большого шлема», вроде бы проводящиеся под её эгидой, на деле приносят прибыль национальным федерациям стран, где эти «мэйджоры» играются. Во-вторых, необходимо сделать матчи «Кубка Дэвиса» более смотрибельными, учитывая интересы телевидения по ограничение времени трансляции. В ITF нет единого мнения по этим вопросам.

Моё мнение таково: нужно проводить розыгрыш «Кубка Дэвиса» в нынешнем формате раз в два года. А самой Международной федерации тенниса в освободившиеся в календаре недели организовать серию своих турниров, аналогичных «Мастерсам» ATP. Благодаря сотрудничеству с компанией «Космос» средства для этого должны быть. И у ITF появится возможность привлекать звёзд и провозглашать своего полноценного чемпиона мира.

— Почему такая же реорганизация не задела и женские командные соревнования — «Кубок Федерации»?

— Предполагается. Но на втором этапе.

— Впервые матч «Кубка Дэвиса» с участием сборной России пройдёт в течение двух дней и с матчами, состоящими из трёх сетов. Вам нравится такой формат?

— Это несомненный плюс для ведущих игроков. Матчи «Кубка Дэвиса» всегда страдали от теннисного календаря: многое зависело от того, на каком континенте проходили предыдущие соревнования и где предстояли следующие турниры. Три сета играть легче, чем пять. Как будет в этот раз, пока судить трудно.

— По какой причине Вы выбрали в качестве покрытия кортов хард?

— Мы исходили из того, что в матче примет участие Тим. Именно поэтому и выбрали хард. Сейчас для нас главное это адаптация Хачанова и Рублёва.

— Не так давно Серена Уильямс призналась в том, что принимала запрещённые препараты по так называемому медицинскому исключению. На Ваш взгляд, можно ли это назвать лазейкой в антидопинговых правилах?