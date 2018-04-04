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Новак Джокович прекратил сотрудничество с Радеком Штепанеком
Сербский теннисист Новак Джокович объявил об окончании рабочих отношений со своим тренером, чехом Радеком Штепанеком.
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Сербский теннисист Новак Джокович объявил об окончании рабочих отношений со своим тренером, чехом Радеком Штепанеком.
Серб и чех начали сотрудничество в ноябре прошлого года.
Напомним, что ранее Новак перестал работать с Андре Агасси.